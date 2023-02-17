歐盟月內解除中國旅客入境前的檢測要求 瑞典率先明起取消限制

新冠/旅遊

引起中國不滿的入境前新冠檢測，歐盟27個成員國可望月內取消。而四個不屬於歐盟的神根公約成員國，包括冰島丶列支敦士登丶挪威及瑞士，亦同意有關安排。

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歐盟輪值主席國瑞典在當地時間16日發出聲明，指在按整體政治危機反應機制而舉行的會議上，成員國考慮最近的疫情發展和衛生安全委員會意見後同意，在本月底前取消要求中國入境旅客登機前出示新冠檢測陰性證明的規定，另在3月中之前停止對從中國抵埗旅客進行隨機抽驗。

聲明訂明，來自神根公約的附屬會員國亦有列席會議。這被解讀為這四個神根公約國亦同意上述共識。

另外，據中國媒體環球網報道，瑞典政府同日宣布，自本月18日起，取消針對自中國入境者的臨時限制措施。該等臨時措施在當日到期，不再延長。

中國自上月8日起向外通關，但因其疫情數據不透明，不少國家憂慮，中國的疫情可能會隨通關而再次蔓延，於是向中國入境旅客施加不同的防疫措施，部分甚至連來自香港和澳門的旅客亦施以限制，例如只可在指定機場出入境等，引起中國不滿，更對日韓等國採取報復性措施。而意大利和法國早前已先後決定取消針對中國旅客的相關限制措施。

歐盟的聲明沒有闡釋疫情最新發展的詳情，而美國網媒《政客》則報道，醫學期刊《柳葉刀》上星期刊登一篇文章，指有研究顯示，中國在去年11月14日至12月20日的個案發現，九成感染個案的變種病毒是BA.5.2 和 BF.7，與歐盟地區的類似。另外，歐盟的疾控中心的研究亦發現，從中國飛抵歐洲國家的廢水檢測和入境旅客的抽查發現，亦只見上述兩種病毒株。