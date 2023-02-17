第73屆柏林電影節：華語片《白塔之光》和《藝術學院》共逐金熊

柏林國際電影節

在經歷了兩年的新冠大疫情後，柏林國際電影節重返大舞台，於2月16日晚間拉開序幕。圖為克里斯汀-斯圖爾特(Kristen Stewart)出席電影《她來找我》的首映式。

德國電視一台等報道，柏林電影節於周四傍晚拉開序幕。在經歷了兩年的新冠大疫情後，柏林電影節重返大舞台。東道主德國的電影在電影節上會強力出場，但當前危機讓該行業步履艱難。

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柏林電影節總經理Mariette Rissenbeek 愉快地表示，“終於一切又可以再次全力前行。嘉賓們又可以走上紅地毯。討論會和大型派對也都重又可以開始。“

在過去兩年中，因新冠病毒大流行，電影節上分享經驗，進行專業交流等幾乎都無法進行。2021年這一世界上最大的公眾電影節在夏季時以小很多的版本舉行。去年，由於嚴格的新冠防疫措施以及強制距離和口罩，幾乎沒有重大活動的節日氣氛。

但在周四第73屆柏林國際電影節開幕之際，電影節常有的喧囂重又回到了柏林。巨星將在未來幾天踏上紅地毯，其中包括導演史蒂文斯皮爾伯格，演員威廉達福和凱特布蘭切特等。

今年有19部影片角逐最高獎金熊獎。有五部德國電影參加競賽，其中包括導演克里斯蒂安佩措爾德的浪漫劇《紅色天空》。中國大陸有張律編劇並執導的劇情片《白塔之光》和劉健導演的動畫片《藝術學院》參與角逐金熊獎。在其他單元中，也有多部中國電影參展，如範冰冰主演的《綠夜》將與觀眾見面。截至2月26日，觀眾可以在不同單元看到來自67個國家和地區的287部電影。

今年的柏林電影節受到當前世界政治的強烈影響。與烏克蘭的團結體現在電影節的節目中。有九部影片與俄羅斯侵略戰爭及其影響有關。有關烏克蘭總統澤連斯基的紀錄片《超級大國》將在電影節上慶祝全球首映。還有幾部電影涉及伊朗的政治局勢和人權抗議活動。柏林電影節將繼續維護其重視政治的傳統。

與此同時，電影業面臨經濟挑戰。德國電影院的入場人數正在恢復，但尚未達到新冠大流行前的水平。從目前統計數據來看，去年共售出7800萬張電影票，這比2019年減少了約1/3。

《南德意志報》的觀感是：今年的柏林電影節再次展示了這個首都希望同時具備的特點：政治性和時尚性。柏林希望在電影節期間重又成為世界城市。但它卻在自己擋住自己的道路