美國叫停中國企業在美玉米加工項目

美中關係

美國空軍助理部長Andrew Hunter說，該玉米廠項目因靠近空軍基地而存在國家安全風險。

北達科他州大福克斯市市長波亨斯基（Brandon Bochenski）表示將叫停當地由中國企業阜豐集團擁有的玉米加工廠項目，該項目距離美國空軍基地只有19公里，被認為對美國國家安全構成威脅。

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《華爾街日報》報導說，聯邦政府要求大福克斯市停止上述項目。

北達科他州州長伯根（Doug Burgum）表示支持大福克斯市的決定，並將支持該市為玉米加工業務尋找另一個合作夥伴。

中國阜豐集團為山東的一家民營企業，是全球最大的氨基酸生產商。該集團在2021年11月斥巨資在北達科他州購入370英畝農田，以建造玉米加工廠。該項目能夠為當地帶來1000個建築職務和200多個永久職務，曾受到大福克斯市官員熱烈歡迎。波亨斯基一開始認為中國企業只是想做生意而已，更何況，這一生意將給當地帶來更多的就業機會。

美國國會參議院去年11月審議《促進農業保障和安全法案》，這份法案禁止中國、俄羅斯等國投資或收購美國農田或農業企業。該法案提案人羅茲（Mike Rounds）表示，中國阜豐集團在大福克斯市的項目距離美國的空軍基地只有19公里，中國企業可以在這裡對美國的軍事設施進行監視。美國空軍助理部長亨特（Andrew Hunter）也表示，該玉米廠項目是一項安全風險，國防部認為這個擬議項目對國家安全構成重大威脅。

另據《華爾街日報》報道，美國國會參眾兩院議員推出法案，要求加強監管外國投資者收購美國農地與食品工廠的交易，並且要求農業部長加入聯邦監管小組，與其他核心部門共同審批相關收購案，避免中國公司近年大舉買地，危及美國的國家安全。法案得到兩黨議員共同支持。