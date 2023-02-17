美軍完成打撈中國氣球殘骸 送往FBI實驗室分析

美國/中國/氣球風波

美國國防部2月17日周五發表聲明稱，軍方已經完成在美國大西洋沿岸被擊落的中國氣球殘骸的打撈工作。據國安分析家認為，近來中國偵察氣球飛越美國本土，可能是由2015年成立的中國"戰略支援部隊"負責操作。

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法新社報導，美國北方司令部聲明指出，"美國海軍成功定位並回收中國高空偵察氣球的碎片後，在南卡羅來納州外海的搜尋作業已於2月16日結束。"

美國北方司令部表示，"（氣球）最後的幾塊碎片送往維吉尼亞州的聯邦調查局實驗室（Federal Bureau of Investigation Laboratory），進行反情報調查。"

聲明並稱，在打撈範圍內的美國海軍及海岸防衛隊船隻已經駛離現場，並解封海上及空中安全區。

據路透社報道，據美軍北方司令部（Northern Command）表示，最後一批氣球殘骸已經送往維吉尼亞州尼亞州（Virginia）的聯邦調查局（FBI）實驗室，美軍日前表示，已經打撈起氣球的主要感應器及電子零件，以及氣球大部分結構。

"氣球事件"使中美關係進一步緊張，北京方面否認該氣球是間諜用途，氣球飛越美加上空一周後，美國總統拜登下令將氣球擊落。拜登周四16日發表講話，指不會為自己的決定致歉，但有意與中國國家主席習近平討論這起事件。

另據中央社報道，據國安分析家認為，近來中國偵察氣球飛越美國本土，可能是由中國國家主席習近平下令組建的"戰略支援部隊"負責操作。2015年解放軍組織改革下成立的這個新軍種，屬戰區級單位。

日經亞洲（Nikkei Asia）網站報導，根據美國國防部向美國國會遞交的一份報告，中國的戰略支援部隊統一掌管解放軍在太空、網絡、電戰、資訊、通訊和心理戰等領域的戰略任務和軍力，最重要的戰場似乎在南海，除了在此搜集資訊外，也進行警告和監視活動。

而施放氣球正符合這些任務。2021年初出現過相關情況，當時美國航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）打擊群正在南海從事自由航行作業，沿途靠近中國在南海建立的軍事設施時，中國採取反制措施，在美國航艦打擊群上空放出一枚氣球，以搜集美軍一舉一動資訊；美方當時很可能也偵測到了這枚氣球。