華興資本創始人包凡失蹤 香港股票暴跌三成

華興資本

華興資本創始人兼CEO包凡在加州拉古納海灘舉行的WSJD現場會議上發言2016年10月25日。

中國民企華興資本創始人兼CEO包凡失蹤，其公司的股票今天2月17日在香港暴跌了30%。

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法新社報道，華興資本控股是一家中國大型民營投資銀行，專門從事科技企業的投資併購。該集團曾參與滴滴與其快的，美團網與大眾點評網等數字企業的合併案，並推動過幾家數字巨頭的首次公開募股（IPO），其中包括電商京東（JD.com）集團。

包凡出生於1970年，是中國科技界的知名人士。他的公司華興資本周四晚些時候表示，"無法聯繫到包凡。法新社聯繫華興資本詢問，該集團未予置評。

據中國財新網報道，自本周初以來，包凡一直失聯。財新還透露，中國當局去年9月拘留了華興資本的董事長Cong Lin（音譯叢林）。

法新社今天引述華興資本的聲明說，包凡先生的"失聯"似乎與“該公司的業務和/或運營無關，這些業務正在正常進行"。華興資本稱其在全球有700多名員工，在新加坡和美國有業務。

法新社說，這起失蹤事件讓人聯想到加拿大華裔富豪肖建華。他於2017年在香港一家酒店失蹤。據媒體報道，肖建華據稱與中共最高領導人關係密切，他被北京特工綁架。在被捕時，肖建華是中國最富有的人之一，估計擁有60億美元的財富。去年，這位前商人因詐騙罪被判處13年有期徒刑。