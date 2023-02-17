香港人口連跌三年近19萬人 主因「凈移出」 勞動人口銳減更添憂

香港/人口

香港人口連續三年下降，累計流失18.73萬人，而跌至去年底的733.32萬，成為2016年以來新低。而去年流失的人口中，絕大部分由凈移出人口做成，達6萬人，是31年來新高。當中，勞動人口跌幅更大，按年下跌1.5%。人口學者預計，港人凈移出或見頂，但由於出生率下降，人口跌勢恐怕會持續；另有經濟師憂慮，勞動人口下跌會削弱香港的稅收和競爭力，拖累經濟發展。他們均認為，港府除了「搶人才」，還須改善社會環境以留人才。

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政府統計處昨(16日)午公布，由於武漢肺炎肆虐，香港去年死亡人數增至6.2萬人，而出生人數則持續下降至3.25萬人，令自然減少人口倍增至近3萬人；加上6萬人凈移出，令人口按年減少6.8萬人，跌幅為0.9%。

數字可見，廣泛被視為移民數字的凈移出人數，仍在上升，但增幅明顯放緩，由2020年凈移出2.7萬人，倍增至2021年的5.5萬人，而去年則為6萬人，但對香港這人口移入城市來說，這移出數字是31年之冠，亦使香港三年來累計有14.23萬人凈移出。

但港府發言人重申，港府沒有港人移居外地的統計數字，凈移出人口涵蓋的，除了移民，還有出外工作和讀書等人口。

研究人口的香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝在電台節目分析，受惠於中國內地人持單程證移入香港的人口增加，去年凈流出6萬人，數字仍屬驚人，惟相信這數字已「到頂」，加上有人迴流，估計除非本地政治環境變得更差，否則，凈移出人口「開始會減慢」，但仍會「橫行」一段時間。他強調，本地人口老化丶出生率不可逆轉地下跌，以及移民情況維持，相信未來香港人口仍會下滑。

勞動人口按年跌1.5% 三年失18萬人

對於港府聲稱每年吸引3.5萬名高端人才可否補充人口流失，葉兆輝表示，這須視乎香港的發展機會和宜居程度，而本地的社會發展丶教育和住屋均有很大的改善空間，移入人數未必會達標，他強調，吸引人才只是治標，港府必須正視勞動人口減少的問題，因為這對經濟發展造成的衝擊更大。

葉兆輝提及的勞動人口減少可見於統計處昨午同時公布的失業率，根據官方數據，香港去年11月至今年1月的失業率是3.4%，較去年10月至12月的失業率微跌0.1個百分點。港府形容，失業率正持續改善，就業人數和就業不足人數均有下降。

但問題是，香港的就業人數和勞動人口亦在下降。統計處數據顯示，本地最新總就業人數為366.22萬人，較去年第四季減少約3100人。同期的總勞動人口亦減少1.07萬人至378.06萬人。《信報》今日社評形容，勞動人口短期內銳減一萬，是大事不妙，若與高峰期勞動人口達400萬相比，即減少22萬人，出現「有工無人做」的窘境，反映人力資源轉趨薄弱。

法國外貿銀行亞太區高級經濟師吳卓殷亦指出，去年勞動人口按年跌1.5%，情況嚴重，而三年來已萎縮4.5%，累減約18萬人，成為香港最主要的人口結構壓力。他解釋，人口下降會減少消費，若生產力沒有相應提升，競爭力便會下降，稅收亦會減少，若發展至交稅階層不足以支撐老年人口，便會拖累經濟發展。

該報社評續稱，人口結構丕變的當下，港府除了「搶人才」，更應增強香港吸引力來「留人才」，可惜港府在後者似乎束手無策，縱使「輸血」 亦難免流血不止。社評敦促港府「 輸血止血雙管齊下」，使勞動人口止跌回升，若此，失業率下降才有真正意義。