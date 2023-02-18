中國與歐盟人權對話 人權律師家屬有話說

中國/人權

根據歐盟委員會發表的公告，歐盟與中國人權對話第38次會議於2月17日在布魯塞爾舉行。歐盟向中國提出了一系列遭受迫害的異見人士的清單，其中包括近日參與白紙運動而被消失的年輕人的名單。

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主導歐盟與中國第38次人權對話的官員分別是歐洲對外行動局負責亞洲和太平洋地區的副局長保拉·潘帕盧尼（Paola Pampaloni）女士和中國外交部負責國際組織問題的副司長孫雷。歐盟成員國作為觀察員參加了此次對話。此次對話是去年12月歐盟理事會主席米希爾訪問中國時中歐雙方達成的決定。

歐盟的公告指出，歐盟和中國就人權問題深入交換意見。歐盟對中國持續限制行使基本自由、使用強迫勞動、限制正當程序權利和缺乏司法獨立的情況表示嚴重關切。歐盟強調了維吾爾族人、藏族人以及全國各地屬於宗教、民族和語言少數群體的人的特別脆弱處境。

歐盟在公告中列舉了 歐盟公民桂敏海， 維吾爾族學者伊力哈木-土赫提和塔什波拉特-提依普。 藏族活動家、作家和宗教領袖，包括果雪拉布-嘉措、仁欽-珠穆朗瑪和紮西多傑。中國的人權維護者和維權律師，包括常瑋平、陳建芳、陳雲飛、程淵、丁家喜、高智晟、李翹楚、許志永等等，以及因行使言論自由而被剝奪自由的個人，包括方斌、郭泉、黃琦、黃學勤、王建兵、王藏、張展和楊茂東。公告中還提到最近因參與白紙運動而被消失的年輕人。

不過，人權觀察曾經指出，歐盟與中國的雙邊人權對話進行了37輪，但對中國人權的改善貢獻為零，實際上中國人權狀況反而日益惡化。該組織認為，與中國的人權對話不僅沒有意義，而且更加糟糕，因為它給歐盟高層領導人避免與中國討論人權問題提供了一個借口。

不過，人權律師丁家喜的妻子羅勝春卻並不認同人權觀察的觀點，她向法廣表示：“我認為西方與中國的任何人權對話都是非常非常重要的，不管中國政府如何表演，但是，只要涉及到人權問題，對中國政府來說都是壓力，所以我十分感謝西方任何國家與中國政府討論人權，尤其是歐盟，歐盟總是提出一些具體的名單，如果中國政府能夠對這些具體的個人做出一些反應，這也是一個巨大的進步！”

值得指出的是，就在中國人權對話期間計畫訪歐的新疆維吾爾自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜此前低調取消了行程。艾爾肯·吐尼亞孜原定訪問英國倫敦、法國巴黎和比利時布魯塞爾，消息一出立即引發了一些議員和人權團體的關注和抗議。有報道指，中方要求更多的歐盟高層外交官員會晤艾爾肯·吐尼亞孜，這一要求遭到了歐盟的拒絕。