王毅慕尼黑髮言怒指美方歇斯底里

中美氣球事件

面對慕尼黑國際安全會議大廳滿座各國政府代表和安全專家，中共中央外事辦主任王毅周六怒指美國擊毀中國氣球的做法“歇斯底里”。王毅還批評美國是百分之百的保護主義。

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中國的“高空偵查氣球”1月末進入了美國領空，盤旋一周多以後，2月4號被美國擊落了。法新社報道，王毅周六在慕尼黑國際安全會議“憤怒地質問美國”：“天空那麼多的氣球，你們難道要把每一個都打下來嗎？”這位中國最高級別的外交官，指責美方這是“百分之百地使用武力”。

王毅振振有詞的依據在哪裡呢，他重複了中國外交部的說法，這是一顆收集氣象資料的氣球，但是美國寧肯相信這是一顆間諜氣球，這顆氣球因為不可抗力偏離了軌道，誤入美國，但是美國不相信這顆先進入美國，後進入加拿大，再度進入美國，而且在美國敏感區域上空盤旋數日的氣球誤入了美國。況且，中國的氣球進入美國領空後，中方也未事先對美方進行任何 解釋。

王毅還指責美國擊落中國氣球是為了轉移美國的內部問題，“我們警告美國不要做這種荒唐的事情”，“我們曾要求美國冷靜地專業地處理這一事件”。“很遺憾，美國不顧事實，動用尖端戰鬥機，用導彈擊毀了氣球，這在我看來，是荒唐的，歇斯底里的。”

美國國務卿布林肯也在慕尼黑開會，外界輿論之前分析，這次會議可能為美中化解氣球危機創造了一個機會。美國媒體報道，美中外交渠道一直在私下溝通，布林肯與王毅有可能會晤。而且，美國總統拜登也表示要與中國領導人習近平談這件事，當然美方不會向中方道歉，拜登顯然不認為美方做錯了什麼。從王毅周六的發言來看，似乎沒有與美方和緩氣氛的意思。

中國外交部網站發布的有關消息稱，王毅批評“無人飛艇事件”，“這其實是美國製造的一場政治鬧劇”，他稱這樣一起“意外偶發事件”，竟然在中美關係中掀起軒然大波，深層原因是“美國對中國的錯誤認知和戰略誤判”。

中國外交部網站的消息說，王毅說中國的對美政策清晰透明，即相互尊重、和平共處……“但美國的對華政策卻截然相反，視中國為最嚴峻地挑戰和戰略競爭對手”。王毅除了對氣球事件動怒，還批美國在經濟上實施保護主義，“百分之百的單邊主義”，動用國家力量打壓中國企業。

不過，根據法新社報道，王毅激烈地抨擊美國，但在周六的發言中仍然把中國介紹為“愛好和平的冠軍”，他在發言中使用了三十多次使用“和平”一詞，重申莫斯科和基輔應該坐下來和談。

但是，出席同一會議的美國副總統哈里斯對中國扮演的“中立”角色提出質疑，她說，“讓美國震驚的是，自從戰爭爆發以來，北京加深了與莫斯科的關係”。

她警告說，“任何中方向俄羅斯提供致命武器的做法形同鼓勵侵略，繼續屠殺以及破壞國際秩序。”