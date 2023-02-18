慕尼黑國際安全會議

中國主管外交事務最高官員王毅去慕尼黑參加國際安全會議應是有備而來，之前他去了法國、意大利等國，一路強調中歐合作，相對低調。法意等國也希望中國能夠利用與俄羅斯特殊關係推動止戰，歐美輿論紛紛透出信息，美中或許能在慕尼黑找到化解“氣球爭端”的機會。然而，王毅到了慕尼黑國際會議現場後驟然變調。

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王毅周六在慕尼黑的發言讓西方輿論“吃驚”，中共中央外事辦主任王毅與阿拉斯加美中會談的王毅外長的表現如出一轍。先來看看一些國際媒體報道王毅講話的標題，法新社：『中國猛烈抨擊華盛頓 "歇斯底里 "和 "保護主義』，路透社：『中國抨擊美國“歇斯底里”』。王毅是中國最高外交官，把一個國際矚目的外交場合當作戰場，動用激烈的情緒化語言，讓一些觀察人士感嘆，此前西方輿論還在大談慕尼黑可能是中美化解氣球爭端的機會，沒想到，王毅顯現的卻是他做外交部長時人們記憶猶新的戰狼姿態。

王毅的語言頗具戰狼特色：他首先質問美國：“天空飛着那麼多國家的氣球，你們難道要把每一個都打下來嗎？”美國竟然派出戰鬥機，動用導彈擊落氣球，“這種行為令人匪夷所思，幾乎是歇斯底里的，荒唐的，是百分之百的濫用武力”。

天空飛着那麼多氣球，這是王毅的假設，為什麼單打中國的氣球？這是讓中方動怒的原因。王毅質問得振振有詞，他重複了中國外交部的說法，這是一顆收集氣象資料的民用氣球，但是美國認定這是一顆間諜氣球，這顆氣球因為不可抗力偏離了軌道，誤入美國，但是美國不相信這顆先進入美國，後進入加拿大，再度進入美國，而且在美國敏感區域上空盤旋數日的氣球誤入了美國。況且，中國的氣球進入美國領空後，中方也未對美方早點打招呼。

美方使用何種方式處理這顆被視為中國的“高空偵查氣球”比較合適？這是一個相當複雜的問題。在一個中美關係正常的年代裡，或許有另外的考量，但是，北京應該看到，一個來自對美國充滿敵意的人民中國的帶着能源裝置的巨大氣球赤裸裸“飄臨”美國領空，引發美國議員憤怒的程度，讓美國民眾首次真切地感受到中國威脅就在眼前的程度，豈非王毅的怒火可以抵銷？

氣球事件發生在一個非常蹊蹺的時間。美國國務卿布林肯在中美關係敗壞數年之久後按照拜習峰會的安排正要準備動身前往北京，這是自上屆國務卿蓬佩奧六年前訪華後第一位美國國務卿訪華。在中國一方，面對國內外困境中國領導人習近平似乎也有意緩解中美關係，然而發生了“失控”的氣球事件，一些分析認為習近平應該事先不知情，如果這樣，中方似乎應該主動向美方道歉？畢竟這件事的後果相當嚴重，布林肯取消了訪華，中美關係雪上加霜。

美方也有意化解爭端，拜登日前表示，他打算與中國領導人習近平討論氣球事件，為無人航空器建立國際規範。拜登同時也表達得很明確，他不會就美國擊落氣球向中方道歉。顯然，美方認為這是正當防衛。根據多家美國媒體援引白宮內部消息，氣球事件發生以來，美中私底下一直在磋商，尋找淡化事件的機會，因此，慕尼黑國際安全會議，可能為同時出席會議的中美外交領袖提供了一個化解爭端的窗口。

王毅一席激烈的語言似乎把一切機會一風吹了？其實，從拜登表態希望與習近平直接討論後中方倒打一耙式的反應或許看出王毅突然激烈的緣由。1月17日，中國外交部發言人汪文斌針對拜登的提議反駁稱：“美方沒有什麼資格討論什麼建立全球共同規範”。這句激烈的近乎於謾罵的語言讓人想起楊潔篪王毅2021年在阿拉斯加指責美國沒有資格從實力地位出發同中國談話的場景。阿拉斯加美中會談，本是美國總統拜登 試圖緩解對華關係的極其重要的會議，中國兩位高級外交官的戰狼表現把鍋砸了。因為美方在簡短地開場白中批評了中國人權，楊潔篪把住話筒不放指責“美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套”，這種有點幼稚的賭氣的卻具有嚴重挑釁性的話語，讓中美關係一路下坡。

氣球事件是中美關係很壞的一個標誌，但氣球事件也可能是一個轉機。王毅領導的中國外交系統難道寧肯讓中美關係壞上加壞？權且把王毅周六的發言視作是對美方施展的“下馬威”？當晚，他與美國國務卿布林肯舉行了會談。根據美國國務院聲明，布林肯告訴王毅，氣球侵入美國領空"這種情況決不能再發生!"“美國不會容忍任何侵犯我們主權的行為。”