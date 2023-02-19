美國將軍指太空最大威脅是中國

中美關係

2023年2月6日，美國太空部隊印太地區指揮官安東尼-馬斯特里爾准將在夏威夷哈雷阿卡拉高空觀測站向媒體發表講話。美國空軍太空作戰部部長薩茲曼將軍2月18日在慕尼黑說，中國已超越俄羅斯成為“太空最大威脅”。

一位美國將軍在慕尼黑表示，近年來，在指數級軍備競賽的推動下，太空已經發生了 “根本性的轉變”，中國超越俄羅斯成為"最大威脅"。

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出席慕尼黑國際安全會議的美國空軍太空作戰部部長薩茲曼將軍周六晚上對包括法新社在內的幾家媒體說： "我們看到我們的戰略對手正在生產一系列的武器，而最大的威脅來自中華人民共和國，其次來自俄羅斯"。

這位將軍說： "太空作為一個有爭議的領域，已經發生了根本性的變化。我們在其中運作的方式必須改變，最主要的原因是中國和俄羅斯已經試驗了一系列武器，有時還使用了這些武器。"這位將軍這裡所指的武器包括定向能武器、反衛星導彈和其他軌道攔截武器。

正值美中兩大國就中國氣球入侵美國激烈爭執期間，這位將軍的說法在慕尼黑引起相當的共鳴。美國國務卿布林肯周六晚上與中共中央外事辦主任王毅會晤時警告：氣球侵入美國領空"這種情況決不能再發生!"“美國不會容忍任何侵犯我們主權的行為。”

王毅則在當日稍早些時候大會發言時激烈抨擊美國擊毀中國氣球的做法“歇斯底里”，他稱：“天空那麼多的氣球，你們難道要把每一個都打下來嗎？”

不過，太空軍備競賽並不新鮮。1985年，美國國防部在一次測試中使用導彈摧毀了一顆衛星。隨後，中國在2007年，印度在2019年也進行了類似試驗。2021年底，俄羅斯使用從地球發射的導彈摧毀了自己的一顆衛星。

事實上，發射配備炸彈的衛星和發射激光的航天器已不再是科幻小說。薩茲曼將軍稱："我們的對手正在利用太空來瞄準我們"。

2019年，五角大樓正式啟動太空部隊，一位美國高級官員當時估計，俄羅斯和中國有可能超過美國。

薩茲曼將軍駁斥了華盛頓現在已經落後的觀點，但他說，太空戰爭已經從用導彈或神風特攻隊摧毀衛星的想法演變為尋求用高功率激光或微波武器破壞衛星。