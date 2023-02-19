腐敗讓習近平中國足球偉大夢想更遙遠了

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由於針對中國高層足球官員的腐敗調查，習近平主席看到中國成為世界足球巨人的夢想似乎比以往更遙遠了。

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法新社2月17日發自北京的電稿說，作為一名足球迷，習近平先生毫不掩飾地表示，他希望看到中國這個經濟和人口大國能夠主辦甚至贏得世界盃。

幾年前，中國的俱樂部因花費巨額資金購買外國球員而成為頭條新聞。但從那時起，由於財政困難或近三年來將中國與世界其他國家隔絕的"清零"政策，已經有幾十支球隊消失了。

這篇報道說，習近平先生髮起的全面反腐運動也延伸到了國內足球界，自去年11月以來，至少有四名足球界官員陷入了法律糾紛。

其中最主要的是中國足協主席陳戌源，根據政府體育機構本周的一份聲明，他因"嚴重違紀違法"而受到調查。

2000年代曾在英超踢球的前中國國家隊教練李鐵，去年也發現自己受到了調查。

史無前例的調查

北京的體育顧問William Bi告訴法新社，這"可能是中國足球界有史以來最大的一次腐敗調查"。他說，“這比十年前揭露假球、賄賂和禁賭的調查要大得多”。

法新社介紹說，陳戌源先生是前上海碼頭工人，他承諾要清理一個以過度消費和管理不善而聞名的聯賽。但變化來得很慢，中國隊未能獲得2022年卡塔爾世界盃的參賽資格。李教練也因此丟了工作。

在國際足聯（FIFA）的世界排名中，中國隊排名第79位，位於格魯吉亞和洪都拉斯之間。中國男足只在2002年獲得過一次世界盃資格。然後在韓國，他們輸掉了所有三場比賽，零進球。

在李鐵先生和陳戌源先生之後，另外兩名中國足協高級官員陳永亮和劉毅在今年1月份也發現自己被放在火上烤了。

這四個人違法的內容都沒有被披露，中國國家體育總局也沒有回應法新社的評論請求。

金錢閃耀的地方...

英國貝德福德（Bedfordshire）大學體育社會學講師Ping Wu（音譯吳平）說，中國的足球精英"與其他體育項目相比，是超級富裕的"。

她說，"哪裡有很多錢閃耀，哪裡就有很多腐敗。這是一個普遍現象"。

但在本賽季之前，中國的俱樂部已經放棄了吸引巴西的奧斯卡（Oscar）和胡爾克（Hulk）以及阿根廷的特維斯（Carlos Tevez）等大牌球員的揮霍性支出。

自2020年以來，"清零"政策擾亂了聯賽，清空了體育場，並導致國際賽事的取消，例如中國原定舉辦的亞洲杯。

William Bi說，"許多球隊都在財政上掙紮，大多數球隊都在欠款"。“這與七八年前的淘金熱形成了鮮明的對比”。他說：“中國足球的發展已經達到了一個新的低點”。

對於巴黎斯凱瑪商學院（Skema Business School）的教授西蒙-查德威克（Simon Chadwick）來說，腐敗只是中國足球"更大的結構性和系統性問題"的一個組成部分。

他認為，這個問題是"專制國家和投機性企業家與投資者的有毒組合"，他們試圖強迫其發展。

他還說："各國通常需要幾十年的時間來為精英階層的成功奠定基礎。西蒙-查德威克把圍繞腐敗的騷動不安描述為“對短期和中期失敗的膝跳反應”。

不論如何，吳女士說，中國已經成為足球贊助的主要力量，她希望中國在世界最受歡迎的這項運動中清掃自己的門戶，在希望能夠主辦世界盃之前，先加倍努力獲得2026年世界盃的參賽資格，那將是第一次有48個國家參加的世界盃。

她指出，主辦2008年北京夏季奧運會和2022年冬季奧運會，使中國在許多並非其強項的運動中取得了進步"。"同樣，舉辦世界盃決賽將促進中國男子足球的健康發展"。