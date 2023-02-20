中國否認向俄羅斯援供武器打烏克蘭 但批美國對中俄指手畫腳

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美國國務卿布林肯指控中國正準備向俄羅斯提供致命性武器，幫助俄羅斯扭轉頹敗戰局，並警告將有嚴重後果。中國今天否認布林肯指控，稱不想給俄羅斯提供武器。

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據法新社今天報道稱，中國政府20日否認美國國務卿布林肯所指控，正在考慮向俄羅斯供應武器以支持俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭。

中國外交部發言人汪文斌今天表示，"我們不接受美國對中俄關係指手畫腳，更不接受美國施加壓力和脅迫，"中國外交部發言人王文彬指責華盛頓 "散布虛假信息"。汪文斌指控稱，"不斷向烏克蘭戰場輸送武器的是美國，而不是中國。"

剛剛過去的星期天，美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議期間與中國同行王毅會晤後警告說，中國正在考慮向俄羅斯提供武器。據布林肯稱，"我們談及了俄羅斯正在發動的戰爭，以及我們對中國正在考慮向俄羅斯提供致命支持的擔憂。"

布林肯在慕尼黑安全會議期間對媒體作出如上批評。當被問及這具體意味着什麼時，美國國務卿說："主要指的是武器"。據布林肯警告說，如果發現中國在烏克蘭戰爭中向俄羅斯提供 "軍備支持 "或幫助俄羅斯逃避西方制裁，中國將面臨 "影響和後果"。

法新社說，周六，出席慕尼黑安全會議的美國副總統卡馬拉-哈里斯也對中國的中立性提出質疑。她說，美國 "對北京在戰爭開始後加深了與莫斯科的關係感到不安"。美國副總統批評說，"中國向俄羅斯提供致命支持的任何舉動只會獎勵侵略，繼續殺戮並進一步破壞基於規則的世界秩序。"

就此，中國外交部發言人回應說，"中國呼籲美國認真思考自己的行為，為平息局勢、促進和平與對話做更多工作，停止指責他人和散布虛假信息。" 據中國外交部發言人今天還說，"中國在烏克蘭問題上的立場可以用一句話來概括，那就是鼓勵和平，促進對話。"