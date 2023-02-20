再有兩短片拒刪暗喻社運畫面禁映 港導杜琪峯為自由發聲疑被中國封殺

香港/柏林影展

「獨裁者通常(最先)對付的一定是電影。我覺得香港……（No）全球爭取自由的國家和人民，他們都要支持電影。」香港導演杜琪峯在柏林影展發表反獨裁言論後，當局便送上兩個例證：再有參加香港短片展的作品拒絕刪除被視為影射社會運動的場景而禁映，包括入圍多個國際動畫展的《城堡里的大象》，是香港加入國安要求後被禁的第12部短片或電影；接着是轉發杜琪峯金句的微博帳號被封，九部等待上映的電影命運成疑。

廣告 繼續瀏覽後續

正在德國柏林舉行的第73屆柏林影展，其主競賽單元評審之一的香港導演杜琪峯，於當地時間16日的開幕回應傳媒問及電影的重要性和意義時以廣東話表示，人民在極權下失去自由時，電影往往首當其衝被對付，因為電影文化是直接進入觀眾，他接著說：「我覺得香港⋯⋯呃，No sorry，我覺得全球爭取自由嘅國家同(「和」的意思)人民都要支持電影，因為佢系同(「替」的意思)你發聲。」其言論被翻譯成英文後，現場響起掌聲。

不過，有關言論傳到中國後卻引起爭議，中國傳媒報道時指，「杜琪峯發表不當言論！離封殺不遠了，9部電影恐難上映」；亦有不滿的網民指他是「黃皮白心」丶「賺夠了人民幣」等。相反，支持者則認為杜琪峯的言論點出事實，「杜琪峯的話，是一種悲鳴，是電影捍衛者的預言」；「杜琪峯說了句真話就被鐵拳砸了，⋯⋯老中這地方就不太配擁有真正的藝術」；「杜琪峯要是就講了那麽幾句就被封殺的話，此地電影才是真要完蛋吧」；亦有網民嘲笑有人對號入座，過度敏感，「不是地溝油吃多了智商捉急? 」

而最快速反應的，是轉載杜琪峯金句的微博帳號「杜琪峰bot」翌日即被封，內容被清空；至於由他執導或監製的九部電影會否如一些電影人預計般難以在中國上映，現時仿是未知數，但已有電影人憂慮和抱怨，指杜「應該有格局才對……很多人的心血和付出都在。」杜導等待上映的作品包括《大時代》丶《三命》丶《花街淚》丶《捂着眼睛看紅光》丶《萬王之王》及《在清朝》等。

東亞國際關係學者林泉忠今(20日)在《明報》撰文，指杜琪峯與許多留港的文化人均對近年香港社會自由環境日趨嚴峻感到憂心忡忡，而杜為自由吶喊，是對香港一記不應忽視的警鐘。杜的「吐真言」亦令他想起在中國文革這「十年浩劫」中被批鬥的知名電影人趙丹的遺言，「如果黨管文藝管得太具體，文藝就沒有希望，就完蛋了。」他促請當局營造讓文化人更安心自由創作的環境。

獨立短片是被禁影片重災區, ifva連續兩屆有短片未獲上映許可2023年2月20日 © 短片節宣傳海報

在香港，杜琪峯發聲的同日和翌日，第28屆ifva獨立短片及影像媒體節在臉書上宣布，有兩套作品未符合電影檢查要求，未能放映。大會以「備註」在介紹不同組別入圍作品和購票宣傳時交代，《失去的部分》和動畫《城堡里的大象》，「因電影丶報刊及物品管理辦事處對該作品放映許可的要求，而無法放映完整版本，該影片導演決定不作放映。節目內其他作品則不受影響。」

原訂下月10日放映的《失去的部分》，是公開組的入圍作品，由紀錄片導演陳巧真執導。她向傳媒表示，該片五個月前曾在「跳格香港國際舞蹈影像節2022」安排下，以「IIA」級別(勸喻式的「兒童不宜」)放映兩場，電檢處沒有要求作出刪減，但今次應大會要求而送檢時，處方指因涉政治敏感題材而要求刪減部分內容才可放映，令她大惑不解。而浸會大學電影學院副教授吳國坤則認為，事件反映不同電影檢查員或有不同主觀感受，以致對條例有不同詮釋，創作者或感「紅線」模糊，難以捉模。

片長30分鐘的《失去的部分》，根據大會介紹，是由人的身體變化，影射社會這身體經歷過的傷痕與記憶。影片以大量碎片影像組成，呈現城市不同時期的非正常狀態，當中包括社運現場丶狂風的海邊和漏水的行人隧道。另據曾觀看該片的人介紹，片中亦有出現市民旁聽反修例案件審訊後「送囚車」，以便為還柙被告打氣等場面。

同樣因為導演拒絕應電檢處刪減而不能上映的作品，是原訂下月3日播放的動畫《城堡里的大象》。該片長4分45秒，但據悉被要求刪走超過五分一內容才可放映。該片描繪創作者成長的不同階段對香港的情感變化，「於2019年和2020年這兩個奇特的年份創作」，畫面既有香港茶餐廳，亦有戴上黃頭盔的人在城中穿梭丶佩戴防毒面罩的動畫人物丶鐳射的光影等，部分可以令人聯想反修例運動期間出現的景況。

該申由動畫師李鈺淇製作，並已入圍多個國際動畫影展，包括薩格勒布世界動畫電影節2022丶法國安錫（Annecy）國際動畫影展2022丶葡萄牙里斯本動畫節2022等。此片早在2021年入選台灣首屆政大廣電獨立專題影展，令香港影片再次出現在世界播放丶唯觸香港看不見的情況。

自港府因應《港區國安法》而自2021年中起在電影檢查員指引和電檢條例中加入禁止不利國安的片子上映要求後，在此之前至少有十部短片或電影因不獲上映許可而不能上映，包括第27屆獨立短片及影像媒體節的《與亂世共舞》丶第16屆鮮浪潮國際短片節的《Tme, and Time Again》丶首部獲選為台灣金馬獎年度「最佳動畫短片」的《暗房夜空》丶《美豬肉圓》，以及電影《時代革命》等。