尼米茲號與山東號遙相軍演

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美國海軍“尼米茲級”核子動力航空母艦首艦“尼米茲號(CVN-68)”日前進入南海軍訓。美軍駐日航母“美利堅”號兩棲攻擊艦稱將離開基地南下進行新一輪的海上演練。中國海軍相應派出山東號與遼寧號對抗軍演。

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據新頭殼就如同報道稱，目前美軍尼米茲號航母打擊群與“麥金島號”兩棲攻擊艦戰備群（Makin Island Amphibious Ready Group）正在南海進行聯合演習，而中國海軍也不甘示弱，派出“山東號（CV-17）”航母前往進行“實戰化對抗演練”。

美國海軍第七艦隊日前表示，美軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦打擊群將與搭載海軍陸戰隊的“麥金島號”兩棲攻擊艦戰備群（Makin Island Amphibious Ready Group）11日開始在南海舉行聯合演習，但未說明結束時間。

對於美軍大動作行動，中方也派出航母應對。據《央視軍事》的最新消息，中國海軍將派出山東艦編隊在南海某海域開展實戰化對抗演練。

另外，有消息傳出，美軍駐日航母“美利堅”號兩棲攻擊艦將離開基地南下進行新一輪的海上演練，而中國海軍航母“遼寧號”也再度在渤海海域亮相，據《騰訊網》消息說，“美利堅”號兩棲攻擊艦可能在離開路程上與中國遼寧號或有“狹路相逢”。