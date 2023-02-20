歐盟對中國畫紅線：不得援俄武器打烏克蘭

歐盟/中國/烏克蘭/俄羅斯

歐盟外交負責人博雷利周一在布魯塞爾警告說，中國向俄羅斯提供武器以支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭攻勢，將是踩越歐盟的 "紅線"。輪值歐盟主席的瑞典警告，將引發嚴重後果。盧森堡當局勸告中國不要犯此錯誤。中國今天澄清不想向俄羅斯提供武器。美國警告中國正準備向俄羅斯提供武器。中國外交高官王毅今天抵訪俄羅斯。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟外交官員博雷利警告說，北京向莫斯科提供武器將踩越歐盟 "紅線"。據博雷利說，他已經告訴中國外交負責人王毅，"這將是歐盟的一條紅線"。

博雷利說，"王毅告訴我，中國不打算援俄武器。中國稱無意這樣做，但我們將保持警惕。"博雷利今天參加與歐盟外長會議，博雷利在會上如此說。

擔任歐盟輪值主席國的瑞典外交官Tobias Billstrom說，如果中國決定向俄羅斯提供武器，"這顯然會產生後果"。

盧森堡外交同行Jean Asselborn說，他希望中國 "不會犯這個錯誤"。

美國國務卿安東尼-布林肯周日警告說，中國正在考慮向俄羅斯提供武器。

中國今天回應稱，"我們不接受美國對中俄關係指手畫腳，更不用說施加壓力和脅迫了。"中國外交部發言人汪文斌周一指責華盛頓 "散布虛假信息"。