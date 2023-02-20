《法蘭克福彙報》：中美關係陷入冰河時代

周日結束的慕尼黑安全會以及中美關係是德國媒體關注的一個話題。

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《法蘭克福彙報》表示，美國國務卿布林肯在慕尼黑和中國最高外交官王毅在慕尼黑談了一個小時。之後，人們的評論是：衝突不像是要降級的樣子。雙方的會談肯定是在冰冷的氣氛中進行的。氣球事件繼續使兩國關係緊張。北京對莫斯科的支持引起了新的憤怒。布林肯沒有推出訪華新日期。中美關係陷入冰河時代。

《羅特林根總廣告報》指出，中國不希望看到莫斯科在俄烏衝突中失敗，原因有幾個：專制國家必須團結起來，因為這也是一種制度的競爭。中國強人習近平害怕自由民主制度，因為它可能威脅到共產黨的一黨統治。俄羅斯的失敗或非常不可能的推翻，都不符合習近平的利益。另一方面，北京發現，很難譴責俄羅斯對烏克蘭的攻擊，因為它對台灣提出了非常類似的主張。普京否認烏克蘭作為一個主權國家存在的權利，而北京對台灣採取的一個中國政策也是如此。

《中德意志報》認為，北京知道歐洲人民對和平的渴望，知道他們願意抓住任何一根稻草。因此，人們將對世界大國中國的和平倡議進行辯論。它應成為北約國家大規模軍事集結的反面教材。在陰謀論、巨大的不確定性和對第三次世界大戰的恐懼的時代，這可能會引起很多人的關注。最主要的是，有人應該確保結束這場可怕的戰爭。如果俄羅斯不撤軍，看來中國至少已經嘗試了。對西方來說，現在重要的是衡量北京，讓全世界都看到，它是否真的利用其對普京的影響，讓他從烏克蘭撤軍，而且是通過放棄其聲稱的所有領土來這樣做。專制國家領導人可以這樣做，而且不必解釋。

海德堡出版的《萊茵-內加河報》認為，西方沒有理由簡單拒絕中國的努力。首先，中國國家主席習近平已經在朔爾茨訪問北京當天警告不要使用核彈，向普京展示了他的極限。另一方面，只有一個與烏克蘭和俄羅斯保持一種平等距離的國家才有資格成為調解人。西方盟國不可能這樣做。在北約內部，迄今為止唯一脫穎而出的只有土耳其總統埃爾多安。他為糧食協議的成功做出了貢獻。順便說一句，他也不是一個完美無瑕的民主人士。

柏林出版的《日報》認為，中國在烏克蘭戰爭中奉行雙重戰略，忠於俄羅斯，不直接干預。美國認為北京可能很快就會向俄羅斯提供武器。北京外交部周一做出了嚴厲駁斥，說不會容忍來自美國的壓力，美國應該停止“散布虛假信息”。中國肯定會從烏克蘭戰爭中受益，因為戰爭使俄羅斯成為一個依賴性很強的小盟友，在聯合國安理會會表現出政治忠誠，作為貿易夥伴會可靠地提供能源、軍事技術，而且是以優惠條件加以提供。因此，北京領導層不太可能在長期內動搖與俄羅斯的友誼。在現任國家主席習近平的領導下也不太可能。習近平和普京之間的關係不錯。兩國領導人的共同點是結束西方世界秩序的主導地位。中國雖然說要對烏克蘭戰爭進行調停，但中國是個令人生疑的調停者。