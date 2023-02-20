王毅在慕尼黑稱台灣自古為中國一部份陸委會抗議反駁

中國/政治

對於中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，18日在德國慕尼黑安全會議上提到「台灣自古就是中國的一部分」等言論，台灣陸委會表達嚴正抗議指出，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，未來更不會是。

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王毅在慕尼黑安全會議發表主旨講話之後，就台灣議題回答提問時表示，台灣自古就是中國的一部分，從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，這就是台灣問題的真正現狀。他說，想要改變這一現狀的不是我們，而是台獨分裂勢力，維護台海和平必須堅決反對台獨，必須堅定奉行「一個中國原則」，這也是國際社會的共識。

王毅又說，在烏克蘭問題上，各方強調要維護主權和領土完整；在「台灣問題」上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。

針對王毅這番談話，台灣陸委會則發布兩點聲明，一、台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」，絕非中方矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」，這個企圖誤導各國的對台政治主張也從未被國際社會認同。中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，未來更不會是。

二、慕尼黑安全會議的宗旨是透過對話維護和平，防止衝突風險。在世界共同譴責俄羅斯發動對烏戰爭一周年之際，各方對維護台灣安全的關注及台灣捍衛主權民主的意志更為升高。北京缺乏道德勇氣譴責俄國侵略，反而把全球反對威權侵略擴張的「共識」看做「雙重標準」，只會加深國際社會質疑反對。

陸委會呼籲中共當局，調整對台脅迫思維，負責任地維護區域安全、務實理性改善兩岸關係。