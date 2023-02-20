紐約時報：美國人再次採用披露情報的策略

美國國務卿布林肯周六和周日在電視採訪等多個場合對中國發出警告，表明拜登政府認為北京正接近越界。而布林肯公開談及此事表明，美國在不顧一切地試圖勸阻習近平及其手下不要這樣做。

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紐約時報評論說：

華盛頓和歐洲各國官員一致表示，他們正在為俄羅斯今年春天在烏克蘭發動新的攻勢做準備，他們需要在這個冬天盡一切努力，削弱俄羅斯突破烏克蘭防線的機會。

周六晚上，在慕尼黑安全會議的間隙，布林肯與中國最高外交政策官員王毅舉行了會面，布林肯在接受美國哥倫比亞廣播公司新聞頻道的瑪格麗特·布倫南採訪時說，他對王毅說，華盛頓認為中國“正在考慮向俄羅斯在烏克蘭的行動提供致命性支持”。

“我告訴他，這將對我們的關係產生什麼樣的嚴重後果，就像拜登總統曾經告訴習主席的，”布林肯說。

布林肯表示，援助將包括武器和彈藥，但他沒有透露拜登政府可能已獲取的相關情報的細節。

就在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之前，莫斯科和北京發表了一份5000字的聲明，宣布建立“沒有止境”的夥伴關係，引發了華盛頓和歐洲各國的焦慮。

美國試圖公布情報發現，這是阻止中國向俄羅斯提供軍事援助的手段之一，這樣可以增加全球公眾對中國支持俄羅斯的任何潛在行動的監督。2022年3月，美國官員告訴《紐約時報》等幾家新聞機構的記者，俄羅斯已經向中國請求援助。這一消息披露之時，白宮國家安全顧問沙利文即將在羅馬會見當時的中國最高外交政策官員楊潔篪。

這是華盛頓利用情報挫敗俄羅斯戰爭的更廣泛戰略策略的一部分。在普京總統開始入侵前的幾個月里，拜登政府迅速公開解密情報，試圖阻止他派兵。

但這並未奏效。雖然情報被證明是準確的，但普京還是發動了戰爭。

布林肯周末的公開言論，以及美國官員對記者的私下講話，是美國人再次採用披露情報的策略。美國副總統哈里斯星期六在慕尼黑會議上發表講話時也警告中國不要支持俄羅斯。美國官員說，他們已經與盟友共享情報。