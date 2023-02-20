經濟學人：更多的中國遊客出遊意味着更多的資本外流

中國/旅遊/資金外流

經過三年的新冠疫情限制，這種流浪癖是可以理解的。但除了顯而易見的動機——陽光、大海、沙灘和學習——還有另一個未說明的動機：將資金偷偷帶出國門。資本管制限制了中國公民可以購買的外幣。人員跨境流動為資金流動提供了掩護。經濟學人報稱更多的中國遊客意味着更多的資本外逃。中國人也喜歡擴大他們的投資組合。

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據The Economiste報道，2017 年，當時在美國聯邦儲備委員會任職的 Anna Wong 發表的一篇論文試圖計算出有多少資金通過這條途徑從中國流出。她檢查了 20 個熱門目的地的各種來源，包括他們的收支平衡、遊客人數統計以及對典型中國遊客消費金額的調查。這使她能夠將中國國際收支中報告的出境支出與其鏡像：目的地國報告的入境支出進行比較。原則上，進出措施應相匹配。但從 2014 年開始，兩者之間出現了巨大差距。2015年達到1000億美元，佔中國gdp的1%。 Anna Wong發現，中國報告的旅行支出與經濟模型預測的水平之間存在類似的巨大差距，經濟模型基於目的地國家的國內生產總值、它們與大陸的距離以及中國自身的經濟規模等因素。

從那時起，政策制定者收緊了該國的資本管制並更嚴格地審查交易。他們還修改了過去的數據，從旅行支出數據中刪除了一些非法金融交易。但一個可疑的差距仍然存在。中國自己的旅遊支出數據仍然超過來自目的地國家和全球來源的數據。

該報道稱，隨着中國重新開放，規避資本管制的機會將會增加。該國貨幣穩定，今年的增長看起來可能強勁，但中國家庭在疫情期間積累了大量存款。房地產市場歷來是該國財富青睞的目的地，但仍處於垂死狀態。因此，許多人將熱衷於分散他們的資產。大多數人旅行是為了開闊視野。中國人也喜歡擴大他們的投資組合。