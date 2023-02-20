美國華人走私中國肉製品屢創新高，僅西海岸兩大港口去年查獲121萬磅

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The Eau Palm Beach Resort and Spa where Chinese President Xi Jinping will stay is shown in Manalapan, Florida U.S., April 5, 2017. U.S. President Donald Trump will meet with Xi Jinping on April 6 and 7 at his nearby Mar-a-Lago estate. REUTERS/Joe Skipper
The Eau Palm Beach Resort and Spa where Chinese President Xi Jinping will stay is shown in Manalapan, Florida U.S., April 5, 2017. U.S. President Donald Trump will meet with Xi Jinping on April 6 and 7 at his nearby Mar-a-Lago estate. REUTERS/Joe Skipper Reuters/路透社
作者： 舊金山特約記者 王山
5 分鐘

美國查獲華人走私肉類製品，連續三年創歷史新高。聯邦海關及邊境保護局(CBP)公布的報告顯示，僅西海岸的洛杉磯與長堤兩大港口，從2021年10月1日到2022年9月30日，查獲超過121萬7051磅來自中國的違禁豬肉、雞肉、牛肉和鴨肉製品，包括臘肉、臘腸、鴨血等。該數字同比2021財年增加7%，比2020財年飆升162%。

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CBP在2020年曾創下查獲來自中國違禁肉製品數量的新高，如今再有兩個財年保持增長，已是連續三個財年創下查獲量新記錄。

這些肉製品未被任何美國監管機構批准零售。美國農業部動植物衛生檢驗局(APHIS)稱，中國是非洲豬瘟（ASF）、豬瘟（CSF）、新城疫（ND）、口蹄疫（FMD）、高致病性禽流感（HPAI）和豬水皰病 (SVD)的多發國家。這些肉製品攜帶的病毒具有高度傳染性，會導致動物大批死亡，破壞美國的牲畜資源。例如受走私進入美國的肉類產品所攜帶的非洲豬瘟影響，美國每年豬肉出口損失高達65億美元。

CBP查獲的實際案例顯示，這些主要從中國進口的違禁肉類產品通常混在耳機、液晶平板計算機、手機套、服裝、鞋子、配飾和廚具、垃圾袋等家居用品的貨櫃中偷運到美國。2022財年，洛杉磯與長堤港海關查獲攜帶非法走私動物的貨櫃1288個，比2021財年的1257個增長2.4%，比2020財年的757個增長了70%。

CBP洛杉磯地區總監馬特爾（Carlos C. Martel）表示，這些被禁止的動物產品嚴重威脅美國農業、自然資源與經濟。

美國中文《世界日報》刊文稱：走私肉製品連創歷史紀錄，主要是因為美國華人思念家鄉味，不惜花大價錢從中間商那裡購買。想要減少肉製品的走私，華人需要遵守法紀，不要為了解饞，就觸及法律紅線。更不要讓肉製品走私猖獗成為下一個“中國特色”。

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