美國華人走私中國肉製品屢創新高，僅西海岸兩大港口去年查獲121萬磅

美國查獲華人走私肉類製品，連續三年創歷史新高。聯邦海關及邊境保護局(CBP)公布的報告顯示，僅西海岸的洛杉磯與長堤兩大港口，從2021年10月1日到2022年9月30日，查獲超過121萬7051磅來自中國的違禁豬肉、雞肉、牛肉和鴨肉製品，包括臘肉、臘腸、鴨血等。該數字同比2021財年增加7%，比2020財年飆升162%。

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CBP在2020年曾創下查獲來自中國違禁肉製品數量的新高，如今再有兩個財年保持增長，已是連續三個財年創下查獲量新記錄。

這些肉製品未被任何美國監管機構批准零售。美國農業部動植物衛生檢驗局(APHIS)稱，中國是非洲豬瘟（ASF）、豬瘟（CSF）、新城疫（ND）、口蹄疫（FMD）、高致病性禽流感（HPAI）和豬水皰病 (SVD)的多發國家。這些肉製品攜帶的病毒具有高度傳染性，會導致動物大批死亡，破壞美國的牲畜資源。例如受走私進入美國的肉類產品所攜帶的非洲豬瘟影響，美國每年豬肉出口損失高達65億美元。

CBP查獲的實際案例顯示，這些主要從中國進口的違禁肉類產品通常混在耳機、液晶平板計算機、手機套、服裝、鞋子、配飾和廚具、垃圾袋等家居用品的貨櫃中偷運到美國。2022財年，洛杉磯與長堤港海關查獲攜帶非法走私動物的貨櫃1288個，比2021財年的1257個增長2.4%，比2020財年的757個增長了70%。

CBP洛杉磯地區總監馬特爾（Carlos C. Martel）表示，這些被禁止的動物產品嚴重威脅美國農業、自然資源與經濟。

美國中文《世界日報》刊文稱：走私肉製品連創歷史紀錄，主要是因為美國華人思念家鄉味，不惜花大價錢從中間商那裡購買。想要減少肉製品的走私，華人需要遵守法紀，不要為了解饞，就觸及法律紅線。更不要讓肉製品走私猖獗成為下一個“中國特色”。