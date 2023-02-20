美國軍方認為習近平對間諜氣球不知情 中國警告美國不要太過分

中國/美國/氣球

中國再次警告美國，如果美國把美國軍方本月擊落中國氣球的爭議升級，美國將“承擔所有後果”。據中國外交部在一份聲明中表示，如果“美方執意要利用這個問題”，北京將“奉陪到底”。美國國防部認為，習近平對中國放飛監測氣球不知情。

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據路透社報道稱，中國警告如果美國升級氣球事件將有後果。中國外交部在一份聲明中表示，如果“美方執意要利用氣球事件，北京將“奉陪到底”。

2 月 4 日，一架美國軍用噴氣式飛機擊落了飛越北美的中國監測氣球，美國指控該氣球是中國間諜氣球。北京稱這是一隻失誤的氣象監測氣球。

中國的警告聲明是在中國高級外交官王毅與美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議期間會晤後發表的。

中國至今仍對中國偵察氣球被美國軍機用導彈擊落大表不滿。據美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）直指，中國國家主席習近平事前對此氣球飄飛並不知情。據中央社今天引述消息報道稱，這凸顯了中國體制內“存在巨大的軍政鴻溝”，習近平“不相信他的軍隊”。

據卡爾17日向紐約時報說，習近平可能知道中國高空偵察氣球的整體計畫，但對這起事件中的氣球並不知情，直到這顆氣球飄越美國，引發廣泛關注。卡爾指出，“中國製造這些東西（高空偵察氣球），主要是為了支持他們在西太平洋的‘一場潛在戰爭’”，並監視關島和夏威夷的美軍基地。

據卡爾指出，他懷疑習近平向中國軍方詢問了這件事，而軍方開始“打退堂鼓，找借口”。“中華人民共和國體制內存在巨大的軍政鴻溝”，習近平“不相信他的軍隊，他不相信”。