菲律賓謀求與美國聯合海上巡邏 應對中國照射？

菲律賓/中國/美國/南海

馬尼拉一名官員周一表示，菲律賓和美國正在討論聯合海岸警衛隊巡邏，包括在南中國海巡邏。此前菲律賓指控中國海警船用激光照射打擊菲律賓巡邏船。中國的回應起先稱有理而專業，稍後又說沒有用激光照射。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，菲律賓與美國討論在南中國海聯合巡邏。由於在戰略航道上主權聲索重疊，菲律賓加大了對中國在南海“侵略活動”的批評指控，這也成為中美海軍行動緊張局勢的導火索。

菲律賓海岸警衛隊 (PCG) 南海問題發言人傑伊·塔里埃拉 (Jay Tarriela) 告訴媒體，與美國的會談已經超越了初期階段，開展聯合巡邏的可能性很高。在五角大樓本月表示美國和菲律賓“同意重啟南海聯合海上巡邏”之後，塔里埃拉沒有提供有關擬議巡邏的規模或時間的詳細信息。

據塔里埃拉稱，“由於美國國防部也支持與菲律賓海軍和美國海軍的聯合巡邏，因此已經有明確的可能性，因此兩國海岸警衛隊之間肯定會進行這種特殊的聯合巡邏。” 據塔里埃拉透露，聯合巡邏“也有可能在南中國海進行，以支持美國政府的航行自由。”

菲律賓海軍前副司令 Rommel Jude Ong 周一告訴路透社，在南中國海部署海岸警衛隊而不是海軍的想法將“減輕任何誤判，並防止中國找借口加劇水路上的緊張局勢”。

本月早些時候，菲律賓太平洋海岸警衛隊指責中國海警用“軍用級激光”瞄準菲律賓在環礁執行補給任務的船隻，導致船員暫時失明，引發美國、日本、澳大利亞和英國等其他國家的擔憂。

中國駁斥了菲律賓方面的說法，稱不符合事實。

路透社說，中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應就聯合巡邏發表評論的請求。

菲律賓總統小費迪南德·馬科斯上周召見中國大使，轉達他對中國在南海行動的頻率和強度的擔憂。