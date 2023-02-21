中國官方代表團抵訪台灣 稱國民黨主事的台北市熱烈歡迎

台灣/中國

法新社今天報道的消息特意指，台北國民黨領導的市長辦公室周一表示，自新冠病毒疫情大流行開始以來，第一個訪問台灣的中國代表團受到了 "熱烈歡迎"，與台灣總統蔡英文的民進黨相比，國民黨更支持緩和與中國的關係。

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該報道稱，自新冠病毒大流行病開始以來中國代表團首次訪問台灣。由六名成員組成的中國代表團周六從上海出發，會見了台灣首都市長蔣萬安。蔣萬安是國民黨的成員。這次訪問是在北京和台灣最近的一系列交流之後進行的，台灣投入2024年的總統選舉醞釀氣氛中。

台北市官方說，“中國和台灣官員 "就文化、體育和旅遊等市政問題交換了意見.。”上海代表團也說它受到了熱烈歡迎。

法新社說，不過，由於台灣和中國之間的政治緊張關係，即使在新冠病毒大流行病發生之前，交流也是有限的。北京聲稱台灣是中國領土的一部分，自2016年蔡英文總統當選以來，中國對台灣加強了軍事、外交和經濟壓力。

當被問及此次訪問是否是中台關係升溫的標誌時，上海代表團團長音譯為李曉東周日說，"我們很期待。"他也說，"但僅通過我這樣的工作團組，不可能實現徹底的改變。雙方必須共同努力。"

據法新社，國民黨副主席夏立言最近對中國進行了為期9天的訪問，夏立言在那裡呼籲增加直航和取消台灣產品進口到中國的限制。

去年，北京禁止進口台灣一些水果和魚類，以報復時任美國眾議院議長南希-佩洛西8月對台灣的訪問。

在美國代表正式訪問後，中台關係達到了最低點，北京以在台灣周圍進行大規模軍事演習作為報復。

據中國官方通訊社新華社稱，北京國台辦主任宋濤向夏立言保證，中國共產黨準備與國民黨合作，在拒絕台灣獨立的原則基礎上促進雙方關係。