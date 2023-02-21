俄侵烏戰一周年前夕 秦剛對在京外國大使稱非常關注衝突升級

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中國今天呼籲在烏克蘭 促進對話，並說中國非常關注正在升級，甚至失控的烏克蘭衝突。中國至此沒有譴責俄羅斯侵略烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基日前接受意大利媒體採訪稱希望中國站在烏克蘭一邊，但看來現在不可能。

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中國外交部長秦剛今天就烏克蘭戰爭發表講話稱中國非常關注烏克蘭衝突，他敦促對話。

法新社說，這場戰爭對北京來說是一個敏感問題，因為多年來中國與俄羅斯的外交和經濟關係十分密切，在制衡華盛頓方面的共同利益鞏固了中國與俄羅斯關係。中國官方稱保持中立，呼籲尊重包括烏克蘭在內的各國主權，同時敦促國際社會考慮到俄羅斯的安全關切。

在2月24日俄羅斯入侵一周年的前幾天，美國國務卿布林肯對中國正在考慮向俄羅斯提供武器表示擔憂，但北京否認了這些指控。

據秦剛稱，"近一年來，烏克蘭危機一直在全面升級。"中國外交部長秦剛星期二在北京的一個有幾十位外國大使和外交官參加的會議上說，“中國對這場衝突非常擔心，它正在升級，甚至失去了控制。”

中國也對向烏克蘭運送武器持懷疑態度。秦剛說，"我們要求有關國家儘快停止火上澆油，停止指責中國。"秦剛說，他指的是西方要求中國俄羅斯科施壓的呼籲。秦剛稱，“我們將繼續推動和談，與國際社會一道促進對話與協商，解決各方關切，尋求共同安全。”

在烏克蘭問題上，北京上星期表示，中國將很快公開一項建議，以找到戰爭的 "政治解決方案"。

中國最高外交官王毅預計應於今天訪問俄羅斯，這是王毅歐洲之行的最後一站，他已經訪問了法國、意大利、匈牙利和德國。據俄羅斯塔斯社報道，克里姆林宮周一表示，王毅在訪問期間可能會見俄羅斯總統普京。

西方對中國的壓力越來越大，中國從未公開支持或批評俄羅斯的侵略戰爭，但在面對西方制裁俄羅斯時一再表示對莫斯科的支持。

布林肯警告說："向俄羅斯提供致命支持以協助俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭將對我們與中國的關係產生真正的影響。歐洲外交負責人博雷利Josep Borrell說，中國可能向俄羅斯提供武器將踩越歐盟的一條 "紅線"。

不過，中國外交部發言人汪文斌周一否認了美國的指控，指責美國"散布虛假信息"。汪文斌說：“不斷向戰場輸送武器的是美國，而不是中國。”

據法新社今天報道說，秦剛還拒絕了烏克蘭和台灣之間的任何平行關係，秦剛稱，重要的是，"不要再大驚小怪地喊'今天是烏克蘭，明天是台灣'。"

秦剛說："來自外部的遏制中國的壓力和企圖越來越強"，"對中國的主權和安全構成了嚴重威脅"。據全國稱，"中國一直致力於走和平發展的道路。它從未發起過衝突或戰爭，也沒有侵略過另一國的一寸土地。"