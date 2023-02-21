俄羅斯顯戰爭敗象 中國或出手勸和以挽普京救滅頂之災

烏克蘭/俄羅斯/中國

華爾街日報今天引述接近中國決策層的人士透露，烏克蘭在戰場上的頑強抵抗已促使北京方面重新考量，如今更傾向於推動停火，以防止俄羅斯進一步受挫乃至遭遇更大規模的失敗。

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該報道稱，擔心俄羅斯被削弱，中國重新考量其對俄烏戰爭態度。

中國領導人越來越擔心，西方加大對烏克蘭的軍事支持將嚴重削弱俄羅斯，而俄羅斯是北京方面在與美國及其盟友的激烈競爭中一個關鍵的夥伴。

這種重新考量已推動中國進一步擴大與俄羅斯的經濟聯繫。中國希望增加對俄羅斯石油、天然氣和農產品的進口，在北極地區加強聯合能源夥伴關係，並增加中國對俄羅斯鐵路和港口的投資。

迄今為止中國在向俄羅斯提供軍事支持方面較為克制，尚不清楚這一立場會發生何種轉變。美國國務卿布林肯在周末期間的講話凸顯了發生變化的可能性，他指出，美國政府得到的信息表明，中國正考慮向俄羅斯提供致命武器支持。

北京的一些外交策略人士已提出這樣一個問題：中國是否應該考慮出於防禦目的向俄羅斯提供軍事支持——他們表示，這種情境可能會大大增加這場衝突的成本。這進而可能會讓中國在提出結束衝突的方案方面擁有一定影響力。

但這樣的舉動也會加劇西方對習近平的怨恨。無法確定上述想法是否在中國最高領導層中得到支持。

據華爾街日報稱，中國外交部周一駁斥了美國的指責。外交部發言人汪文斌在一次新聞發布會上說：“向戰場源源不斷提供武器的是美方而不是中方。”他表示：“美方沒有資格對中方發號施令。我們也從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。”

但布林肯周一在土耳其表示：“我認為中國明白如果開始向俄羅斯提供此類支持會有什麼風險。”

在對基輔的突然訪問期間，美國總統拜登(Joe Biden)周一宣布再向烏克蘭提供5億美元援助。這凸顯了中國尋求結束俄烏戰爭的緊迫性，這場戰爭已強化了美國與其歐洲盟友間的關係，並可能無法挽回地固化中國與西方之間的裂痕。

俄羅斯力量的減弱使中國在雙邊關係中佔據上風，有可能產生對中國更有利的交易，包括能源交易。儘管如此，接近中國決策層的人士稱，中國國家主席習近平無意看着俄羅斯和普京因戰爭而實力大減。