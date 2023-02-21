北約稱越來越對中國會為俄羅斯侵烏戰爭提供救命軍援而擔憂

俄羅斯/中國/北約

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格周二表示，他對中國可能為俄羅斯在烏克蘭的攻勢提供軍事支持 "越來越擔憂"。但北約方面沒有提供中國準備向俄羅斯提供救命軍援的依據。歐盟外交負責人博雷利稱，他的中國同行王毅向他保證，中國沒有向俄羅斯提供武器，也沒有計畫這樣做。

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據法新社今天報道稱，北約領導人稱"越來越關注"北京可能對莫斯科提供軍事支持。北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格周二在布魯塞爾舉行的新聞發布會上說，"我們越來越擔心中國可能考慮為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供致命的支持"。

法新社說，這與華盛頓的擔憂不謀而合。

歐盟外交負責人博雷利Josep Borrell說，他的中國同行王毅向他保證，中國沒有向俄羅斯提供武器，也沒有計畫這樣做。

據博雷利說：“我們必須保持警惕，但據我所知，沒有證據表明中國做了中國說沒有做的事。”

北約領導人斯托爾滕貝格今天還駁斥了俄羅斯總統普京的指責，普京在演講中說，西方的威脅為入侵烏克蘭提供了理由。斯托爾滕貝格重重地說道，"沒有人在攻擊俄羅斯。俄羅斯是侵略者。烏克蘭是受害者（......），是俄羅斯總統普京發動了這場帝國式的征服戰爭。是普京在繼續升級這場戰爭。"

北約秘書長說，"我們沒有看到任何跡象表明普京正在為和平做準備。相反，正如他今天明確表示的那樣，他正在為更多的戰爭做準備。"