拜登突然訪問烏克蘭 岸田準備跟進

日本/烏克蘭危機

日本內閣官房長官松野博一在21日的新聞發布會上，就美國總統拜登突然訪問烏克蘭首都基輔發表評論說：“在俄羅斯入侵一年之際，我們對拜登總統聲援烏克蘭的行動表示敬意。”

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白宮宣布，拜登總統在事先沒有宣告的情況下，20日訪問烏克蘭首都基輔，與澤連斯基總統會談。這是拜登總統自去年2月俄羅斯開始軍事入侵以來首次訪問烏克蘭。

隨着拜登總統訪問基輔，岸田首相成為自俄羅斯入侵烏克蘭以來唯一尚未訪問基輔的七國集團領導人。岸田首相原本計畫在俄羅斯入侵烏克蘭一年之際訪問烏克蘭，並與澤連斯基總統面對面舉行首腦會談，但是由於當地的安全問題和國內國會的日程安排，成行困難。 目前日本法律規定自衛隊不能在海外警護日本貴賓，只好請求被訪問國保護，日本判斷在戰鬥持續的當地似乎很困難，但是日本政府表示，正在考慮首相岸田文雄訪問烏克蘭之事，並在認真推進。

對於首相岸田文雄是否訪問基輔，松野博一表示：“我們正在考慮當地安全措施等各種情況，但目前還沒有做出任何決定。”

在美國總統拜登訪問烏克蘭基輔當天，日本承諾向烏克蘭追加55億美元的財政援助。

岸田首相20日在東京出席由日本國際問題研究所主辦的國際研討會時宣布：將邀請澤連斯基總統出席24日由日本主辦的七國集團線上峰會。 預計與會國家將在本次會議上確認維持和加強對俄制裁、繼續支持烏克蘭的立場。 24日正好是俄羅斯入侵烏克蘭一周年。

岸田首相指出：“由於俄羅斯的言行，世界再次面臨真正的核武器威脅”，並強調了今年在遭受原子彈轟炸的城市廣島舉行的 G7 峰會的重要意義。他指出：七國領導人正在協調參觀和平紀念資料館。

他還宣布將向烏克蘭追加55億美元的援助。 岸田首相在講話中說：“我們仍然需要為那些被剝奪生計的人們提供支持以及恢復被毀壞的基礎設施。”他說：“我們帶着強烈的危機感做出了決定，烏克蘭今天可能就是東亞的明天，因此我們決定採取堅決的行動。”

據日本外務省稱，自俄羅斯入侵以來，日本迄今已向烏克蘭提供了總計 15 億美元的貸款和其他援助。 這一次，首相承諾的金額幾乎是這一金額的四倍。