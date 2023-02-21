澳洲年度威脅評估：阻止某些退役軍事飛行員效力海外

軍事培訓項目

亞太 – 澳洲情報首長勃吉斯21日提出年度安全威脅評估報告，嚴厲抨擊目前為威權政權效力的前空軍飛行員，斥責他們“卑躬屈膝，只能算是‘一流工具’而非‘一流飛行員’”。

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路透社報導，美國陸戰隊退役飛行員丹尼爾·杜根（Daniel Duggan）現正力抗澳洲將他引渡回美國的行動。美方指控他訓練中國飛行員駕機降落在航空母艦上，他則否認違法。

英國也已嚴加取締軍方退役飛行員為中國效力。

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）21日在坎培拉（Canberra）發表談話說，安全情報組織一直追蹤“數量雖少但已足令人憂心”的國防知情人士，這些人願將“個人金錢收入置於國家利益之上”。

他指出，這些澳洲人收受了數十萬美元以協助威權政權改善戰鬥技巧，“這些人卑躬屈膝，只能算是‘一流工具’（top tools）而非‘一流飛行員’（top guns）”。

勃吉斯說：“出售我們的戰技無異於出售我們的機密，尤其當接受訓練和戰術的國家未來將藉此縮小軍力差距以對抗我們或盟邦時，更是如此。”

安全情報組織與合作夥伴已阻止某些退役軍事人員前往海外提供這類訓練，但在其他情況下，“法律規定模糊限制了執法單位介入的能力”。

不過澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）本月已表示，政府將從嚴修訂相關法律。

勃吉斯在年度演說中指出，在安全情報組織歷史上，目前淪為情報和外國介入目標的澳洲人士已較以往任何時期為多。

他說：“在我們推進美英澳3方安全聯盟（AUKUS）的發展時，讓盟邦知道我們能保守我們和他們的機密至關重要。”