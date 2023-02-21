王毅訪莫斯科 普京朋友稱支持中國反西方

中國/俄羅斯/王毅

俄羅斯強大的安全委員會秘書尼古拉·帕特魯舍夫今天告訴到訪的中國最高外交官王毅，中國是俄羅斯外交政策的重中之重，兩國必須團結一致對抗西方。俄羅斯重申在台灣、新疆、西藏和香港問題上繼續支持北京。

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據路透社今天報道稱，普京盟友告訴中國高級外交官王毅：我們支持北京反西方。據俄新社援引一份聲明稱，俄羅斯總統普京的親密盟友尼古拉·帕特魯舍夫也告訴王毅，莫斯科支持中國在台灣、香港和新疆問題上的立場。

路透社說，兩人在莫斯科會面之際，中國似乎正在加大外交努力以推動和平解決烏克蘭問題，會見就在普京宣布俄羅斯暫停參與與美國簽訂的具有里程碑意義的核武器條約幾個小時後舉行。

據尼古拉·帕特魯舍夫稱，“在西方集體發起遏制俄羅斯和中國運動的背景下，進一步深化俄中在國際領域的合作與互動尤為重要。”

據尼古拉·帕特魯舍夫說，“我想確認我們在台灣、新疆、西藏和香港問題上繼續支持北京。”

就在去年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭前幾天，普京和中國國家主席習近平簽署了“無上限”戰略夥伴關係。莫斯科認為北京是強大的反西方聯合中的夥伴。

但普京去年被迫公開承認習近平對俄羅斯在烏克蘭的行動感到擔憂。普京今天在一次重要講話中概述了他確保俄羅斯在烏克蘭取得勝利的承諾，而習近平預計在俄羅斯入侵一周年之際將於周五在中國發表“和平講話”。

路透社說，王毅還將於周三會見俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫，作為訪問莫斯科的一部分，克里姆林宮說不排除王毅與普京會面的可能性。

俄羅斯是王毅歐洲之行的其中一站。