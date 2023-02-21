編程造人者賀建奎移居香港

中國/基因改變/賀建奎

一名因創造首批轉基因嬰兒而入獄並引發全球醜聞的中國研究人員周二表示，他在獲得定居香港的簽證後正在尋找新的合作者，這在科學界引起了驚愕。法新社沒有確指是否是賀建奎在香港尋找新的研究合作者引發世界科學家驚愕。

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據該報道，中國轉基因嬰兒的創造者賀建奎獲得簽證，並在香港定居。賀建奎於2019年12月被他開展工作的中國南方大都市深圳的一家法院判處三年監禁，罪名是 "為生殖目的非法對胚胎進行基因操作"。

賀建奎曾在2018年11月宣布，他成功地催生下了一對雙胞胎女孩，兩名嬰兒DNA經過修改，使她們對她們的父親所感染的艾滋病病毒具有抵抗力。

據賀建奎稱，"我正在聯繫香港的大學、研究機構和公司。" 這位39歲的科學家已經於2022年4月出獄，他在北京告訴記者說："如果出現有意思的機會，我將考慮搬到香港去工作"，並從事 "罕見疾病的基因治療項目"。

賀建奎早些時候還曾宣布，他已根據一項旨在吸引人才到香港的計畫獲得了香港的簽證。

法新社說，美國賓夕法尼亞大學的知名遺傳學教授Kiran Musunuru說，他對香港市政府的決定感到 "震驚"。他告訴法新社："賀建奎是一個被定罪的罪犯。"在我看來，像他那樣在兒童身上做實驗造成基因變化，實質是虐待。"