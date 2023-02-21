美國加大懷疑中國助攻俄羅斯打烏克蘭

中國/俄羅斯/烏克蘭

美國與北約均加大對中國軍事援助俄羅斯在侵烏戰爭中打擊烏克蘭的憂慮。美國媒體更多透露中國通過貿易向俄羅斯提供戰爭所需裝備與技術。俄羅斯加大與中國能源等貿易，所得注進維持在烏克蘭戰爭中所需軍費。

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據華爾街日報報道，美國警告中國不要在烏克蘭戰爭中向俄羅斯提供武器。根據美國國務卿布林肯指控說，中國正考慮在俄烏衝突中向俄方提供武器支持。與此同時，激烈的衝突仍在繼續。

美國官員警告中國不要向俄羅斯提供武器彈藥。目前儘管俄羅斯幾乎將全部地面部隊部署到烏克蘭，但仍難以在烏取得進展。

據官員們表示，對中國正考慮向俄羅斯提供致命武器援助的擔憂，最初是在去年年底和今年年初的官員會議中浮現。這些官員表示，美國官員在視頻會議和面對面會談中警告中國官員，中國在協助俄羅斯戰爭方面正“接近踩到紅線。”

隨着這場戰爭接近一周年，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)周末公開表示，美國政府得到的信息表明，中國政府正考慮向俄羅斯提供致命性支持，主要是以武器的形式。

布林肯上周六與中國最高外交政策官員王毅在慕尼黑安全會議的間隙舉行會晤。布林肯在會後接受CBS新聞採訪時說：“我們已對中方明確表示，那樣做將給我們和我們的關係帶來嚴重問題。”

稍早，華爾街日報說，根據貿易數據顯示中國無人機仍在烏克蘭戰爭中為俄軍提供支持。

據西方官員、安全分析人士和海關數據，在西方當局試圖切斷俄羅斯為在烏戰爭獲得供給的渠道一年多後，靈活的小型中國無人機的出口仍在為克里姆林宮提供針對烏克蘭軍隊的有效作戰方式。

根據海關記錄，其中部分商用無人機從俄羅斯分銷商處運抵前線，供貨方是總部位於中國深圳的大疆創新科技有限公司(Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., 簡稱大疆)，同時另有一些無人機通過阿拉伯聯合酋長國運輸。

俄羅斯繼續在烏克蘭戰場上部署中國產無人機表明，儘管西方為了限制俄羅斯繼續作戰的能力，實施了範圍廣泛的施壓運動，但俄軍仍然能夠從國外獲得關鍵物資。五角大樓擔心，這些無人機不僅為俄羅斯的戰爭努力推波助瀾，而且還讓中國得以收集關鍵戰場情報，這可能會強化北京方面的戰備水平。

華爾街日報日前還有報道稱，貿易數據還顯示中國向俄羅斯提供攻打烏克蘭所需技術。報道根據《華爾街日報》對俄羅斯海關數據的分析評估，中國的國有防務公司正在向受制裁的俄羅斯國有防務公司運送導航設備、干擾技術和戰鬥機部件，未理會俄羅斯面臨的國際制裁和出口管制。

海關記錄顯示，中國的國有防務公司正在向受制裁的俄羅斯國有防務公司運送導航設備、干擾技術和戰鬥機部件。

根據華盛頓非營利組織C4ADS提供給《華爾街日報》的海關記錄，這些只是俄羅斯去年入侵烏克蘭後進口的數萬批軍民兩用產品中的一小部分——這些產品既有商業用途也有軍事用途。海關記錄顯示，俄羅斯進口的大部分軍民兩用貨物來自中國。C4ADS專門從事識別國家安全威脅的業務。

華爾街日報稱，儘管西方對俄羅斯實施制裁，中國還是成為一些可用於軍事用途的關鍵技術的供應國。

此前，華爾街日報稱根據一份最新報告，去年中國和俄羅斯之間的貿易蓬勃發展，為俄羅斯陷入困境的經濟提供了急需的支持，也顯示出西方制裁的局限性。

華盛頓非政府組織美國自由俄羅斯基金會(Free Russia Foundation)的報告顯示，俄羅斯加大了對俄烏戰爭至關重要的技術的進口，包括從中國進口半導體和微芯片。同時，中國也增加了俄羅斯產品的進口，尤其是能源，其影響超過了俄羅斯與美國、英國和一些歐盟國家等主要西方貿易夥伴之間貿易額下降的影響。

報告稱，隨着美國、歐盟和英國紛紛縮減與俄羅斯的貿易往來，中國已經成為俄羅斯最重要的貿易夥伴，且佔比遠遠高於其他國家。