“育媧人口”最新報告：2056美國人口將超越中國

中國人口問題

中國智庫“育媧人口研究”發布最新報告指出，2056年中國總人口數將被美國反超，至2100年，人口總數約為美國三分之二。報告提醒，在出生人口繼續快速下降的背景下，華夏民族幾千年積累的人口優勢，將在 100 年內喪失殆盡。

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據香港 01報導稱，中國「育媧人口研究」智庫日前發布《中國人口預測報告2023版》，內容顯示中國總人口數到 2050 年降至 11.7 億，2100 年更暴跌至 4.79 億，新生人口僅 94 萬，佔全球 0.89% ；屆時，中國不再是人口大國。目前中國總人口數是美國的四倍之多，但報告預估 2056 年將被美國反超。

這份報告寫道，按照此前中國國家統計局公布的數據，2021 年中國出生人口僅 1062 萬人，2022 年已跌破 1000 萬，只有 956 萬，創下 1949 年以來最低記錄。

報告續稱，中國現在的大城市和東北三省的生育率已經只有 0.7-0.9，隨着年輕人口的進一步城市化，中國的生育率還會繼續走低。

中國各省為提高出生率，紛紛祭出不同的生育政策，但報告認為鼓勵生育的力道不夠。四川於日前更改規定，未婚狀態下生育亦可辦理登記，在深圳若生第三胎，可獲得人民幣3.75 萬元的補助，也有省市提出托育補貼、擁未滿18歲3孩可多購買一套房政策。

報告警告，若以目前鼓勵生育政策力度，中國毫無疑問將在幾十年內成為高齡化程度和人口萎縮最嚴重的國家之一。

正是因為中國面臨世界最嚴重的低生育率下行慣性，所以需要世界上最大力度的生育減負力度。

據“育媧人口研究”估計，需要用 GDP 的 5%來生育減負 ，才能把生育率從 2022 年的低點逐步提升到 1.4，即接近發達國家的 平均生育率水平。在這個情形下，2030 年的新出生人口將在 1062 萬，2050 年的總人口 為 12.9 億。

不然，在沒有實質有效的生育減負政策的低預測情形下，中國出生人口將在 2023 年降至 900 萬左右，2025 年跌破 800 萬， 2027 年跌破 700 萬，到 2050 年降至 493 萬，2100 年僅不到 100 萬。中國現在的出生人口只有印度的一半，到本世紀中葉只有印度的 1/3，到 2100 年可能不到印度的 1/4。

按此預測，中國出生人口將在 2056 年被美國反超，到 2100 年只有美國的 2/3 左右。現在中國總人口還達到美國的四倍多，可出生人口卻將在兩代人後被美國反超，可見人口衰竭之快。