中國提烏戰和平方案：烏克蘭稱謹慎研讀正式說法

烏克蘭/俄羅斯/中國

烏克蘭外交部長庫萊巴表示對中國制定的和平計畫有興趣但保持謹慎，同時呼籲中國不要幫助俄羅斯破壞烏克蘭的 "領土完整"。庫萊巴說，中國對烏克蘭保證支持維護烏克蘭領土完整，維護烏克蘭領土完整應是和平計畫的基石。

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據法新社稱，基輔對中國的和平計畫表現出謹慎的興趣。中國外交最高官員王毅在德國慕尼黑舉行的安全會議期間與庫萊巴會面後，已於星期二在莫斯科訪問。

據烏克蘭外長庫萊巴說，"王毅與我分享了中國和平計畫的關鍵內容。" 庫萊巴稍後在與北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格和歐盟外交負責人博雷利會面後在布魯塞爾告訴記者說，"我們正在等待收到中國和平計畫的正式文本，以詳細研究，因為你不能在僅僅口頭介紹就得出結論。一旦我們收到文件，我們將深入研究並得出自己的結論。"

庫萊巴強調，烏克蘭總統澤連斯基提出十點和平方案。他說：“我們認為這是一個全面、簡明和有效的前進方案。” 據庫萊巴稱，"我認為烏克蘭和中國之間有一個共同的立場，那就是領土完整原則。"他說。"這不僅僅是一個立場共同點要素，它應是一個基石。"

庫萊巴說，"在俄羅斯侵略烏克蘭的背景下，中國所做的和將要做的一切，如果我們拋開政治辭令，看看現實，都應該是為了捍衛領土完整原則。" 庫萊巴警告說：“如果世界上有任何國家幫助俄羅斯破壞烏克蘭的領土完整，那麼信息是明確的：在世界任何其他特定情況下，其他任何人都可以消滅別國的領土完整。”

法新社說，周二在北京舉行的新聞發布會上，中國外交部長秦剛說，北京 "對烏克蘭衝突的升級甚至失控深表關切"。

中國已承諾在本星期公布中國的 "政治解決方案 "的建議，並在2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年前發表。