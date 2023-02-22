中國起草俄烏和平計畫是否有與烏克蘭磋商？

法新社報道：一位不願透露姓名的烏克蘭高級官員說，中國政府在起草其結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭的和平計畫時沒有與基輔磋商。這名官員告訴包括法新社(AFP)在內的記者：“中國沒有與我們磋商。”

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北京已承諾本周公布一份“關於政治解決烏克蘭危機的立場文件”，這適逢2月24日俄羅斯入侵其鄰國一周年。

烏克蘭外交部長德米特羅·庫列巴表示，王毅在本周早些時候二人在德國的會晤期間分享了“中國的和平計畫的關鍵要素”。他補充說：“我們期待收到文件，因為你知道，這不是能在只是聽到之後就立即下結論的。”

但是那位烏克蘭官員周三(2月22日)警告說，任何和平計畫都不應越過基輔畫定的“紅線”。他說：“這道紅線是《聯合國憲章》的原則，包括尊重烏克蘭的領土完整。”“ 澤連斯基總統已經明確表示，不會就任何烏克蘭領土討價還價。”

俄羅斯目前控制着其奪取的烏克蘭東部和南部的大片領土，以及被其吞併的克里米亞半島。

美國之音報道說：北京試圖將自己定位為中立方，同時與戰略盟友俄羅斯保持密切聯繫。

俄羅斯周三表示，在王毅訪問莫斯科後，北京已就烏克蘭問題的“政治解決”方式表達了看法。

俄羅斯外交部在一份聲明中說：“中國合作夥伴向我們介紹了他們對烏克蘭危機根源的看法以及政治解決辦法。沒有談到任何單獨的(和平)‘計畫'。”

而烏克蘭之前公布了自己的10點和平方案，要求俄羅斯軍隊從烏克蘭領土全部撤出，並要求國際法庭起訴莫斯科的侵略行為。