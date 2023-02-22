中方對日本提高國防預算感到不安

中日安全對話

亞洲 – 2023年2月22日，在東京參加中日第十七次安全對話和第二十九次外交當局定期磋商的外交部副部長孫衛東會見了日本外相林芳正。中方表示對日本提高國防預算感到不安。東京官員則在會談中，針對中俄軍事關係與間諜氣球的使用表達了關切。

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此前一次的日中安全對話，於2019年2月在北京舉行。本月22日的這次會談，旨在緩解世界第二大、第三大經濟體之間的緊張關係，東京擔心在俄羅斯襲擊烏克蘭之後，北京嘗試使用武力控制台灣，從而引發衝突，使日本捲入其中，並擾亂全球貿易。

日本方面，由外務省外務審議官山田重夫（Shigeo Yamada）和防衛省防衛政策局次長安藤敦史（Atsushi Ando）代表。中方則由外交部副部長孫衛東、中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任張保群參加會晤。

會談一開始，日本外務審議官山田重夫即對間諜氣球的使用，以及北京增加軍事活動，加強與俄羅斯的合作表示關切。

山田重夫說：“雖然日本和中國之間的關係有很多可能性，但我們也面臨著許多問題和擔憂。”

他指出，問題包括，兩國尖閣諸島（中國稱釣魚島）的領土爭端，北京最近與莫斯科的聯合軍事演習，以及自2019年以來，至少3次在日本上空發現的可疑中共間諜氣球。

日本上周表示，它計畫澄清軍事交戰規則，允許其自衛隊戰機擊落侵犯領空的無人飛行器。

中國外交部副部長孫衛東在會議開始時則說：“國際安全形勢發生了巨大變化，我們看到單邊主義、保護主義和冷戰思維的回歸。”

孫衛東還批評，東京在台灣問題上的行動是“與區域外勢力勾結”。這一評論顯然是針對日本修訂關鍵防務文件，以及承諾加強與美國的聯盟關係。

去年12月，日本更新了三份關鍵防務文件，並強調“台灣海峽和平與穩定”的重要性。

在這些文件中，日本承諾通過獲得“反擊能力”來加強威懾力，以便在緊急情況下打擊敵方領土上的目標，同時承諾，將在未來五年內將國防開支增加一倍，達到國內生產總值的2%，這引起了中共當局的不滿。

然而，相比之下，北京去年的國防開支增加了7.1%，其部隊的開支是日本的四倍多。

在會面之前，日本當局上周表示，2019年至2021年，至少有3個不明飛行物被目擊出現在日本領空，且“強烈懷疑”是中共用於間諜行動的無人氣球。