中美熊貓事件延燒 陸網友呼籲快接回旅美熊貓丫丫

熊貓外交

亞太 – 美國孟菲斯動物園於3日發布旅美大熊貓“樂樂”離世聲明。而另一隻同在美國孟菲斯的大熊貓“丫丫”健康狀況令人擔憂，大陸網友呼籲儘早接回“丫丫”。大陸動物園協會工作人員透露，相關專家已出發前往美國，如果手續辦理順利，丫丫將提前回國。而中美之間關係會否因為熊貓再添惡化薪柴引發關注。

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綜合陸媒報導，有在美志願者透露，“丫丫”目前除了大面積皮膚病、疑似營養不良、拉肚子，還伴隨着“刻板行為”（指長時間的、心神不定的、不斷重複的動作）。

中美紛爭從政經領域逐步延燒至各種事件。先是去年底美國孟菲斯動物園宣布結束20年租期，如按照原租期，美方將在4月7日歸還大熊貓樂樂和丫丫，當時大陸許多網民與志願者便呼籲大陸關官方儘快將兩隻大熊貓接回國。

就在租借期滿前2個月，大熊貓樂樂在今年2月１日離世，終年25歲，卻在3日後才知道消息。美動物園方稱樂樂“死因尚未確定”。中國駐美國使館發言人4日就大熊貓樂樂離世答記者問時表示，中國專家組將赴美調查死因。

美動物園的作法讓許多大陸網友感到痛心，除了呼籲儘快調查樂樂死因外，且關注另一隻熊貓丫丫的身體健康狀況。同時呼籲大陸官方儘早接回丫丫。網友表示“國寶在美國的日子過的還不如貓狗，自己的國寶自己疼，趕快接回來 ”、“自家的孩子只有自家人才會真正疼愛”，也有網友呼籲要終止這種熊貓外交的行為，認為“我們國家已經不需要大熊貓離鄉背景了”。

另一方面，有消息稱丫丫回國後應該會先回到北京動物園，北京動物園在11日稱正辦理丫丫回陸的審批手續；上海動物園也稱獸醫專家已在2月赴美調查。

反觀日本返送大熊貓引發的爭議較少。旅日大熊貓香香21日從日本東京上野動物園啟程抵陸；另外旅居於日本和歌山縣“冒險世界”主題公園的大熊貓“永明”及其雙胞胎女兒“櫻浜”、“桃浜”啟程返回大陸。相較於美國，日本熊貓歸返引發日本民眾不捨，大陸網民也認為，相較旅美熊貓狀況，日本相對將熊貓照顧得宜。