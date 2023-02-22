北京譴責拜登口是心非

中國/美國/氣球事件

中國對美國擊落飛在美國上空的中國監測氣球耿耿於懷，至今憤恨難消。中國外交部發言人汪文斌今天在回答關於氣球提問時，嚴厲抨擊美國總統拜登違背不尋求新的冷戰，無意與中國發生衝突的承諾，是說一套做一套。

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今天中國外交部例行新聞發布會又有中國監測氣球的提問，引發發言人指責拜登 "說一套做一套 "。

據法新社說，中國政府周三指責美國總統拜登在美國上空被一架美國戰鬥機摧毀的中國氣球上 "說一套做一套"。

自2月4日的事件發生以來，雙邊關係已經變壞。根據華盛頓的說法，該氣球是一個觀察美國軍事基地的間諜氣球。但另一邊，北京將該氣球說成是偏離軌道的民用氣球。

周日，美國國務卿安東尼-布林肯在推特上說，他在與中國外交官員王毅會晤時 "譴責了這次氣球入侵美國"。今天，中國外交部發言人當被問及該推文時，作出少見的尖銳反應。據汪文斌譴責說："美國總統拜登親自肆無忌憚地命令戰鬥機用先進導彈擊落一隻民用氣球。這是100%的濫用武力，這是100%的過度反應，這是100%的歇斯底里。此舉嚴重違反了國際慣例和公約。"他補充說。

汪文斌還說，“美國總統拜登多次公開和鄭重承諾，他不尋求新的冷戰，無意與中國發生衝突。我們希望，作為一個大國領導人，他應信守諾言，言出必行，而不是說一套，做一套。”

據法新社，該問題是由中國國家廣播電視公司CCTV的記者提問的。