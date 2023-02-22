受夠了，動態清零結束後中國富人加快移民計畫數十億資金外流

據彭博社報導，中國動態清零結束放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計畫，導致數以十億美元計的資金及大量人才外流。

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投資移民顧問指出，中國動態清零防疫措施去年12月大幅放寬，許多中國富人開始出國考察海外房地產情況，或敲定移民計畫。

投資移民顧問認為，可以看到許多想要移民者感到過去六個月真的受夠了，所以移民諮詢預訂量激增。

亨利夥伴（Henley & Partners)投資移民顧問公司統計，在中國宣布重新對外開放後的幾天內，中國個人對移民的諮詢增加超過4倍。

加拿大索比羅夫斯（Sobirovs）移民律師事務所指，尋求移居到北美國家的中國人愈來愈多，一些客戶表明希望儘快遷到當地。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）指出，新冠疫情發生前，每年因中國民眾出國而導致的資金外流數額達到約1500億美元。由於中國民眾在過去三年無法旅行，這個數字可能在2023年有所增加，中國今年將面臨大量資金外流情況，這可能形成一種壓力，影響到人民幣和經常賬戶，還會影響中國的勞動力、生產率和經濟增長。

另據英國《經濟學人》報道，數以十億計美元正以度假名義外流，中國出境觀光愈旺，資本外逃就愈嚴重。現在中國人旅遊渴望強勁，攜程旅行網（Ctrip）一個月內詢問度變成之前的4倍，在被新冠病毒疫情關了3年後，中國出現這種旅遊熱潮可以理解，但觀光、求學等明顯動機底下，還有一個動機沒說出口：把錢偷偷帶出中國。