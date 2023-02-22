引烏戰周年前景不明遐想？台媒稱中國要求中俄邊境地名加註中國舊稱

中國/俄羅斯

新頭殼今天引述資深媒體人矢板明夫22日在臉書發文稱，中國的自然資源部，前幾天發表了有關地圖內容的新規範。其中針對中俄邊境的 8 個地名，要求在現行俄式發音的地理名稱之外，還要再加註以前民眾熟知的中國舊稱。引發了中國國內網友的熱議。甚至有人解讀說：這是要“銘記歷史上的恥辱、將來收復失土”。

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據該報署名陳嫺蓉報道稱，根據矢板明夫表示，中國自然資源部官方網上，2 月 14 日發布了“公開地圖內容表示規範”的通知，其中提到，以下 8 個地點應當加括號註明。這 8 個地點分別是“符拉迪沃斯托克”括注“海參崴”；“烏蘇里斯克”括注“雙城子”；“哈巴羅夫斯克”括注“伯力”；“布拉戈維申斯克”括注“海蘭泡”；“薩哈林島”括注“庫頁島”；“涅爾琴斯克”括注“尼布楚”；“尼古拉耶夫斯克”括注“廟街”；“斯塔諾夫山脈”括注“外興安嶺”。

矢板明夫表示，這 8 個地名都是在中國歷史書上經常出現的，過去都屬於大清的領土。但在最近兩百年內，陸續丟失，現在都是俄羅斯的領土。中共製作的地圖一直都是用俄語的現在名稱標記。這一次，在俄羅斯陷入烏克蘭戰爭泥沼之際，中國突然宣布地圖上要註明舊稱，引發了很多的遐想。

他表示，在國際政治中，版圖的不斷變遷是常態。過去屬於自己國家，但現在被別人統治的地方有很多。在地圖上使用現在的名稱，是給對方一個起碼的尊重。

據矢板明夫也表示，中國這一次搞地圖新規範，俄羅斯看在眼裡，只因現在有求於中國，也可能嘴上不說什麼，但是心裡一定十分不爽。他說，趁人之危、佔一些小便宜，是中國的常用手段。現在是佔一點小便宜，如果俄羅斯這次真的垮掉了，習近平大手一揮，命令“立刻收復失地”也是有可能的。正是所謂的“趁你病、要你命”。

新頭殼指矢板明夫最後說道，這幾天，中國負責外交的政治局委員王毅，正好在莫斯科訪問。到處拍著胸脯說：“中俄友誼、堅若磐石”。但是，學歷史的人都知道，中俄關係史就是一部爾虞我詐、勾心鬥角的騙術大全。他更表示，“他們說的話、連自己都不相信。”

據該報道稱，對此，網友們也在貼文下留言，有人說道“習近平趁普丁落衰、踢他屁屁”，也有人說“俄羅斯的後院準備着火”，更有人諷刺地表示“武統俄羅斯，正是時候！”