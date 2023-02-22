彭博：中國政府要求國企停用全球四大會計師事務所

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亞洲 – 彭博（Bloomberg）報導，中國當局正尋求遏止西方審計機構的影響力，已要求國營企業停止使用全球四大會計師事務所的服務，以維護數據安全。

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路透社報導，彭博引述多名知情人士所言指出，中國財政部等政府機構已對部分國營企業做出非正式指導，促請它們與全球四大會計師事務所德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）合約到期後不再續簽。

一名知情人士告訴彭博，儘管中國的離岸子公司仍可使用美國審計機構，但它們的母公司被要求在合約到期後聘請中國內地或香港會計師。

這名消息人士指稱，中國正尋求遏止與美國有關的全球審計機構影響力，以確保中國數據安全，並且促進中國本土會計行業發展。