金融 彭博：中國政府要求國企停用全球四大會計師事務所 發表時間： 22/02/2023 - 21:41 Deloitte retire un rapport sur les pays qui "bénéficieront" du dérèglement climatique le 02/10/2020 © AFP/Fabrice COFFRINI 作者： 法廣 2 分鐘 亞洲 – 彭博（Bloomberg）報導，中國當局正尋求遏止西方審計機構的影響力，已要求國營企業停止使用全球四大會計師事務所的服務，以維護數據安全。 廣告 繼續瀏覽後續 路透社報導，彭博引述多名知情人士所言指出，中國財政部等政府機構已對部分國營企業做出非正式指導，促請它們與全球四大會計師事務所德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）合約到期後不再續簽。一名知情人士告訴彭博，儘管中國的離岸子公司仍可使用美國審計機構，但它們的母公司被要求在合約到期後聘請中國內地或香港會計師。這名消息人士指稱，中國正尋求遏止與美國有關的全球審計機構影響力，以確保中國數據安全，並且促進中國本土會計行業發展。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 歐洲