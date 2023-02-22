普京暫退核武器條約 北京高興？

核武器/俄羅斯/美國/中國

俄羅斯暫停與美國簽署的最後一份核武器條約可能破滅了美國試圖將中國拖到談判桌前，開始討論中國迅速加速的核武器計畫的任何希望。

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據路透社今天報道稱，普京稱暫時退出的核條約舉。此前地區外交官和安全分析人士曾認為，中國可能會以某種方式被說服加入俄美武器談判，以在 2026 年到期前延長新 START 條約，以緩解對中國快速軍事現代化日益增長的擔憂。

隨着中國核武庫規模和複雜性的增長，中國的核武庫處於這些擔憂的核心。五角大樓最近還指出，這種擴張正在加快步伐。

據一位亞洲安全外交官周三表示，“與傳統的俄美交流相比，中國是一個黑匣子。而且每年都在變大。”該亞洲安全外交官稱，“普京的退出可能使美國在讓中國走上透明度談判桌前進一步倒退。”

在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之前的一次講話中，俄羅斯總統普京宣布俄羅斯將暫停 2010 年簽署的一項條約，該條約將美國和俄羅斯各自部署的戰略核彈頭數量限制在 1,550 枚，同時規定相互檢查。

安全分析人士表示，此舉可能會危及兩國長期以來一直是最大核大國之間相互威懾的微妙計算，並引發其他核武國家之間的軍備競賽。

卡內基國際和平基金會常駐美國的核問題專家趙通表示，他認為普京的舉動限制了美中核合作的前景。該專家告訴路透社：“這只會讓中國對與美國的核安全合作更​​加不感興趣。” 該專家還認為，“現在，即使是軍備控制合作的最後一個例子也正在受到嚴重破壞。”

據路透社，自 20 世紀 60 年代初期以來，中國一直是核大國，幾十年來，根據中國獨特的“不首先使用”承諾，中國一直保持少量核彈頭和導彈作為威懾力量。這一承諾仍然是官方政策，但作為中國國家主席習近平領導下的北京更廣泛的軍事現代化的一部分，圍繞核武庫近年來迅速增長。

中國人民解放軍現在有能力從潛艇、飛機和該國內陸範圍不斷擴大的發射井發射遠程核武裝導彈。一些專家擔心這種“核三位一體”可能被用來脅迫對手，例如在台灣的衝突中。

五角大樓去年 11 月發布的年度中國報告指出，北京似乎在 2021 年加速擴張，目前儲備了 400 多枚核彈頭。

五角大樓表示，到 2035 年——屆時執政的共產黨領導層希望其軍隊實現全面現代化——它可能會部署 1,500 枚核彈頭和一系列先進的導彈。五角大樓還警告說，隨着擴張的繼續，可能影響“不首先使用”的政策。據五角大樓的報告指出：“如果常規軍事失敗嚴重威脅到中國的生存，北京可能也會考慮使用核武器來恢復威懾力。”

路透社說，據一些專家認為，鑒於北京在能力方面仍遠遠落後於美國，長期以來一直擔心受到與俄羅斯和美國的任何三方會談的約束。