普京親自宣布習近平訪俄消息

俄羅斯/中國/普京/習近平

俄羅斯總統普京22日破例在克里姆林宮會見不是國家首腦級別的中國外交官王毅，並在會見中宣稱中國國家主席習近平訪問消息，被指意義微妙。據普京稱，習近平訪問時間應在今年春季。烏克蘭戰爭膠着，俄羅斯與烏克蘭都在聚集兵力對峙，春季時戰局前景不明，普京確指春季時間，或強調與中國有盟下威懾。

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據路透社今天報道稱，普京稱習近平將訪問俄羅斯，兩國關係更進入“新領域”。普京歡迎中國最高外交官王毅來到克里姆林宮，告訴他俄中雙邊貿易好於預期，可能很快達到每年 2000 億美元，高於 2022 年的 1850 億美元。普京稱，“我們等待中華人民共和國主席訪問俄羅斯，我們已經就此達成一致，”普京還告訴王毅，“一切都在進步、發展。我們正在進入新的領域。”

王毅告訴普京，兩國關係經受住了國際形勢動蕩的壓力，危機中蘊藏着一定的機遇。王毅通過翻譯說，中俄關係不針對任何第三方，但同樣“不會屈服於第三方的壓力”。路透社認為，這是對美國的明顯抨擊。

王毅說，“我們共同支持國際關係的多極化和民主化，”王毅還告訴普京，“這完全符合時代和歷史進程，也符合大多數國家的利益。”

王毅早些時候會見了俄羅斯外長拉夫羅夫，表示期待雙方達成新的協議，但沒有關於協議的細節。

據路透社說，對普京來說，在冷戰高峰以來與西方最大規模的對抗中，中國的大國支持讓他能夠將俄羅斯在西方的孤立視為向亞洲傾斜。而對於習近平來說，俄羅斯現在比以往任何時候都更加依賴中國。1991年蘇聯解體後，俄羅斯曾經是全球共產主義制度的領導者，現在是復興的中國的小夥伴，中國已經在許多 21 世紀技術方面處於領先地位。