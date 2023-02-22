普京“破例”接見王毅 盛讚與華特殊關係

俄羅斯/中國/烏克蘭戰爭

俄羅斯總統普京今天在俄羅斯莫斯科克里姆林宮接見到訪的中國外交最高官員王毅，並盛讚與中國友好關係。據法新社，因普京罕見在克里姆林宮接待非國家元首的外國官員，普京“破例”接見王毅，凸顯俄羅斯與中國友好關係。在侵烏戰爭一年膠着之際，俄羅斯需要中國的盟友支持。

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俄羅斯總統普京在與中國外交官員王毅的會見中稱，俄中關係穩定了國際局勢。法新社說，普京是在中國為烏克蘭制定的和平計畫將於本周公布尚未曝光而引起的懸念中，會見王毅。普京稱，俄中關係正在穩定國際局勢。

據普京稱，"今天的國際關係很複雜，在這種情況下，中國和俄羅斯之間的合作對穩定國際局勢具有重要意義。" 俄羅斯總統說他歡迎中國外交最高官員王毅來到克里姆林宮。

法新社說，普京很少接待非國家元首的外國官員，而這次會晤再次強調了克里姆林宮與中國盟友之間的特殊關係。

普京稱，"我們正在達到新的境界。"

普京說他期待着中國國家主席習近平在春天訪問俄羅斯。

根據俄羅斯官方給予的翻譯成俄語的王毅的話說，北京希望與莫斯科進一步"加強戰略夥伴關係，以及全面合作"。

據王毅強調，俄中關係 "不針對第三國，抵制任何其他壓力"。

法新社稱，中國外交官員王毅是在與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會晤後，在克里姆林宮受到普京接見。

稍早，拉夫羅夫稱，"我們的關係正在以一種安全和充滿活力的方式發展。儘管國際舞台上出現了強烈的動蕩，但我們正顯示出團結一致，願意捍衛雙方的利益。"

據法新社，王毅對俄羅斯的訪問正值中國尋求在烏克蘭衝突中發揮調解作用，中國官員公開概述了一項和平計畫，該計畫目前還很模糊。中國說尋求政治解決烏克蘭戰爭。作為俄羅斯的親密盟友，中國從未公開支持或批評過俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，但同時在面對西方制裁時一再表示支持莫斯科。

但中國也呼籲尊重烏克蘭的領土完整。而俄羅斯則聲稱已經吞併了五個烏克蘭地區。

中國外交部官網第一時間並沒有報告王毅與普京會見消息以及照片。在置頂新聞中，幾乎均是習近平外事消息。