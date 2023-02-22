甩漏連連：盲搶人才致批「基因流氓」賀建奎來港 爆光後急撤批 不停車繳費服務亂中推遲

香港/社會

有刑事紀錄的賀建奎經媒體爆光獲批以高端人才來港後，入境處隨即宣布其簽證無效。2023年2月22日

聲稱公務員辭職人數上升對運作沒有太大影響的香港政府，本月內接連出現政策思慮不周而要「補獲」的情況，先是運輸署因預告及標貼不足而要把「易通行」不停車繳費服務的推出時間延至5月，但隨即又觸發隧道收費人手不足的問題；另是因盲搶人才以致未有要求申請者申報犯罪紀錄，在爆出曾因「基因編輯嬰兒」事件而入獄三年的中國科學家賀建奎獲批高端人才通行證後，港府急急於晚上堵塞漏洞和宣布賀的簽證無效。

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在2018年被英國科學雜誌《自然》稱為「基因編輯流氓」（CRISPR rogue）的賀建奎，昨(21日)在北京向傳媒證實，本月初申請港府的「高端人才通行證計畫」（下稱「高才通」），一個星期後獲得批准，現正聯繫香港的大學丶科研機構和公司，尋求從事罕見遺傳病基因治療的研究，但就拒絕回應申請時有否提及其刑事紀錄，並隨即離開。

賀建奎因替一對雙胞胎女嬰進行胚胎基因編輯，使她們免受愛滋病感染而引發激烈的生命倫理爭議，後更被指其聲稱有欺騙成份，翌年底，被深圳市人民法院以非法行醫罪判處入獄三年和罰金300萬元人民幣。他在去年4月刑滿出獄。

「高才通」是港府為應付移民潮造成人才流失的「搶人才」計畫之一，期望羅致年薪達250萬港元（A類）丶獲全球百強大學學士學位並在申請前五年內累積至少三年工作經驗（B類）丶申請前五年內獲全球百強大學學士學位但工作經驗少於三年（C類）等三類高端人才，而其中一個考慮批准準則是申請人沒有嚴重犯罪記錄。計畫推出不足兩個月，已接獲逾萬宗申請，當中逾7800宗獲批。《明報》昨日報道，賀建奎是獲批者之一，引發關注。

勞工及福利局長孫玉菡中午時表示，不評論個別個案，但承認申請人毋須申報犯罪紀錄，強調當局會不時檢討和調整申請流程，考慮增加需要申報的個人資料。

立法會議員黃錦輝認為，不少國家發出簽證的條件是申報有沒有案底，港府沒有要求申報是漏洞，須儘快填補；而狄志遠則指政府不應「盲搶人」，吸納人才亦須考慮人的質素和誠信。

及至晚上，勞福局在臉書公布，入境處「火速」調整計畫申請流程，由今(22日)天起，申請人須申報有否刑事定罪紀錄，處方亦會要求未獲批的申請人補交相關資料。至於已經獲批的七千多人，處方未有交代，但黃錦輝估計，相信難以挽回，期望當局在對方申請留港工作時再作把關。

到了接近午夜，港府發言人回應一宗因「非法行醫罪」而入獄但獲批的個案時表示，入境處經檢視後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證，入境處長已宣告其簽證無效，並會進行刑事調查。

今日多份報章社論批評港府政策制訂和落實都不夠縝密，當中，《明報》和《信報》均指新班子在特首李家超以目標為本的追求績效下，急於「湊數」，政策思慮不周丶不重成本效益，有可能衍生各種治理問題，更不利說好香港故事。《星島日報》形容事件如暮鼓晨鐘，促港府推行計畫時要有周詳考量，確保在程序上做得更嚴謹。

評估不足， 港府要再推遲不停車收費實施日期。2023年2月22日 © Top Gear圖片

運輸署低估需求和現況 不停車繳費服務再推遲三個月

在「盲搶人」事件發生前，混亂的主角是運輸署。

運輸署早已決定，由本月起，陸續在全港九條行車隊道推行名為「易通行」的不停車繳費服務，只要在車窗貼上預先繳費的「車貼」，當局會透過無線射頻從車主的戶口收取隧道費，司機毋須停車繳費。當局在1月和本月上旬先後提醒公眾，有關計畫自本月26日起率先在青沙管制區（即尖山隧道丶沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，屆時所有人手收費亭及另一種電子道路收費系統的「快易通」車道將會取消，換言之，駕駛人士必須使用「易通行」繳費。

全港現有81萬輛車，但當局當時只發出33萬張「易通行」車貼，即尚有六成車主未申請，若把分租車輛的營業車司機計算在內，未能使用相關隧道的車輛會更多，故此最後通諜一出，不少車主或司機趕往申請，以致出現「迫爆」服務中心丶遲遲未收到申請獲批通知丶買不到「車貼」等怨言。最後更傳出，「車貼」生產不足，而處長羅淑佩亦承認，由於程式出錯，以致營辦商和政府系統未能銜接車主資料，共約1.5萬至1.6萬份申請受影響，署方已重新寄出車輛貼。

擾攘不足一星期，運輸署宣布，考慮到公眾登記情況丶市民和業界意見，把「易通行」實施日期推遲至5月7日（周日）實施，是「易通行」第三次推遲推行日期。

但是次推遲卻引發勞資爭拗，因為當局已因應2月26日的推行計畫而解散員工，部分員工已另覓新工，在原訂離職日期後上班，據悉有人以不發遣散費作為迫使員工繼續工作的方法，而香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善更在電台節目透露，已覓新工的員工憂慮要「貼錢」補償一個月工資才能離職。卓其後表示，向隧道管理公司爭取後，員工如按原定通知離職，可如常獲發遣散費；若留任至5月，則可獲額外半個月補償金。若仍未能挽留足夠人手，便可能要聘請臨時工人。

署長羅淑佩強調，今次是最後延遲，至於其餘隧道亦會按計畫在今年內改用「易通行」，而大欖隧道則會在2025年政府收回管理後實施。