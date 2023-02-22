烏戰危局中 “間諜氣球”觸動的是美國敏感的類冷戰神經

氣球渦流對撞冷戰神經

美國對中國間諜氣球之所以感到如此憤怒，不少分析認為，主因還是烏戰打了一年國際情勢越來越趨近於「類冷戰」格局。其實相對於過去美中發生的誤炸事件或軍機擦撞，間諜氣球還較不敏感，差別在於美中關係當時仍相對友善，現在則今非昔比。

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鑒於烏克蘭戰爭危局未解，因此布林肯2月18日在慕尼黑同王毅面對面時警告說，北京不要為俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭提供“致命性的支持”。據美方掌握的消息，中國現在正在“認真”考慮這種可能。

據紐約時報20日針對美中外交首長此次會談發表評論文章說，華盛頓與北京的外交接觸曾因氣球事件中斷，儘管這次會晤恢復了雙方的接觸，美國對會晤的描述完全沒提中國官員王毅是如何回應的。但中國官方媒體對會晤的簡短報道描述的是同樣激烈的交流。

據中國官媒描述，王毅說，“解決濫用武力（他指的是美國在南卡羅來納州沿海將中國的大型氣球擊落）給中美關係造成的損害”是美國的責任。

紐時這篇由MICHAEL CROWLEY與DAVID E. SANGER合撰的文章指出，對會晤的這兩種描述表明，氣球事件發生兩周後，華盛頓和北京都在堅持強硬立場。美國官員曾明確希望，通過這次會晤找到一條讓布林肯重新安排訪華的途徑，這將是美國國務卿多年來的第一次訪問。中國氣球從蒙大拿州向美國東部飄越時，布林肯突然取消了原定的訪問。

值得注意的是，兩國都沒提為布林肯訪華尋找新時機。布林肯還對美國全國廣播公司表示，他“非常清楚、非常直接”地與王毅談了氣球事件，王毅在會晤期間“沒有道歉”。這是對中美關係也許已經跌到50年來最低點的又一個提醒，半個世紀前，尼克松總統打開了與中國領導層的溝通渠道。

雖然拜登總統經常說他渴望建立一種激烈競爭但不發生衝突的美中關係，但在每年都有外交官員、情報官員和立法者參加的慕尼黑安全會議上，許多人表示了擔憂，對氣球事件的處置讓人們看到，哪怕是一起沒有人員傷亡的事件，雙方也未能阻止它進一步升級。

在舉行會晤數小時前，王毅在慕尼黑會議上發言，令許多在場的西方官員驚訝的是，他再次強調了中國的說法，即氣球是被風吹離航線的“民用”研究飛艇，還把美軍擊落氣球之舉說成是荒謬且歇斯底里！

美國國務院在描述布林肯傳遞給王毅的信息時寫道，美國“不會容忍任何侵犯我們主權的行為，中國的高空監視計畫已暴露在全世界面前，中國的氣球曾經侵入過五大洲40多個國家的領空”。

擊落氣球後，美國海軍和海岸警衛隊已收回了氣球上的大部分設備（氣球的有效載荷相當於一架小型支線客機）。美國官員表示，他們打算將他們發現的有關傳感器的詳細信息公之於眾。官員們表示，氣球仍在空中時就能看出上面載有監視設備，與中國聲稱它是一個氣象氣球的說法相矛盾。

布林肯還再次警告，中國不應幫助俄羅斯在烏克蘭的戰爭努力，人們越來越擔心北京正在慢慢地開始這樣做，包括向俄羅斯私人的瓦格納民兵提供衛星圖像和可能幫助俄羅斯建造軍事硬件的電子產品。

美國國務院試圖雖將布林肯的語氣描述為強硬，但有關會晤的官方聲明說，他向王毅強調了“在所有時間保持外交對話和溝通渠道暢通的重要性”，布林肯還說，“我們不想與中華人民共和國發生衝突，不尋求新冷戰。”

紐約時報認為，這句話特別值得注意，因為王毅在周六早些時候的記者會上曾說，全球事務中的“冷戰思維捲土重來”。

經濟學人：氣球事件可以從冷戰學到一些教訓

之前，英國周刊經濟學人也已認為中國間諜氣球事件可以從冷戰學到一些教訓。

據2月11日那期的經濟學人刊登的相關文章指出，隨着冷戰走入歷史，與1962年的古巴飛彈危機，或2001年一架美國間諜機與中國戰鬥機相撞後迫降相比，氣球事件只是小菜一碟。但這不該被玩笑帶過。美國說這顆氣球在從事間諜活動，對於一般美國民眾來說，來自中國的威脅突然變得清晰可見。拜登總統在2月7日的國情咨文演講中警告：“毫無疑問⋯⋯如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動保衛國家。而我們做到了。”

當氣球飄浮在軍事基地附近時，美國淡化了間諜氣球（或如中國政府堅稱的氣象觀測船）發現了什麼，包括蒙大拿州一個有民兵三型洲際彈道導彈的基地。他們說，那是因為他們密切追蹤氣球，並確保在氣球範圍內沒有發生任何敏感活動或通訊。對氣球殘骸的檢查，可能會揭露更多關於這次行動的訊息。美國稱，這是一項以中國南部海南島為基地的大型空中監視項目的一部份，該項目的目標是五大洲的國家。

據經濟學人文章指出，這起事件，說明了為什麼美中競爭如此難以控制。美國充分展現超黨派政治，因為共和黨和民主黨都爭先恐後地表現出強硬態度，這種升級模式可能會在2024年總統大選中佔據重要地位。如果在南卡羅來納州的海岸被拾回的碎片顯示其中有使用美國的零件，則氣球也可能揭示了平民和軍事活動之間的模糊界線。兩國之間的經濟連結，從半導體到TikTok，是如此廣泛，以至於大量活動現在都遭到懷疑。

持續不斷的小齟齬風險，可能引發更大的衝突。

因此，經濟學人說，20世紀提供了一些教訓。1972年，美國和蘇聯設法就“避免危險的軍事衝突”達成協議。1955年，艾森豪威爾總統提議允許蘇聯間諜機在美國上空飛行，反之亦然，以便兩國更了解對方的意圖。

俄羅斯人對這個想法猶豫不決，直到蘇聯解體後才被提起。後來包括俄羅斯和美國在內的34個國家都加入了2002年生效的「開放天空條約」，它允許參與成員在發出通知和飛行路線後，從空中互相監視。不過，俄羅斯和美國最近都退出了該協議。

經濟學人又說，今天，避免衝突升級的機制太少了。中國去年底才放棄疫情清零政策，意味着它多年來一直避免面對面討論。拜登當總統後與中國領導人習近平只見過一次面，是去年11月在印尼峇里島的G20會議。正如一位美國官員當時所言：為兩國關係奠定基礎，並確保有約束我們競爭的規則非常重要。

經濟學人總結表示，只有美國和中國多談談，才能達成防止意外發生的新外交和軍事協議。美國想討論核武，但中國拒絕。中國相信世界其他地方對其能力了解得愈少，它就會愈安全。但隨着它全球野心的成長，對情報的渴望愈來愈大，追求情報的膽子也愈來愈大，這不斷增加發生衝突事故的可能性，而這些事故可能會迅速失控。一些美國人和中國人可能對漂浮的大氣球感到好奇或好笑，但更大的狀況令人擔憂。