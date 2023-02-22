王毅傳今見普京 有稱顯中俄哥倆好

中國/王毅/普京/烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯和中國今天表明了兩國對深化雙邊關係的共同理解和意願。法新社說，北京尋求調解烏克蘭衝突，本周將公布一項和平計畫。據俄羅斯總統發言人德米特里-佩斯科夫透露說，王毅將於當天晚些時候在克里姆林宮受到俄羅斯總統普京的接見。

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據法新社報道稱，在中國和平計畫的懸念中，莫斯科和北京顯示好關係。中國外交最高官員王毅會見俄羅斯外長拉夫羅夫。

據俄羅斯官方消息引述拉夫羅夫在與王毅的會見中說，"我們的關係正在以一種安全和充滿活力的方式發展。儘管國際舞台上出現了強烈的動蕩，但我們正顯示出團結，願意根據國際法和聯合國的核心作用來維護彼此的利益。"

根據俄羅斯官方給予的會見中翻譯成俄語的講話內容，中國前外交部長，現任中國外交最高官員王毅則承諾 "繼續努力加強和深化與俄關係"，

據俄羅斯總統發言人德米特里-佩斯科夫說，王毅將於當天晚些時候在克里姆林宮受到俄羅斯總統普京的接見。

王毅訪問俄羅斯之際，中國最近尋求在烏克蘭衝突中發揮調解作用，公開提出一項和平計畫，以尋求政治解決。據法新社稱，中國的計畫說法迄今為止非常模糊。

王毅上周在德國慕尼黑舉行的安全會議上與烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kouleba會面後，於周二抵達莫斯科，據基輔方面稱，王毅在會見中為烏克蘭提出了 "中國和平計畫的關鍵內容"。

中國承諾在本周公布中國的 "政治解決方案 "的建議，在2022年2月24日俄羅斯在烏克蘭開始進攻的一周年時公布。

法新社說，作為俄羅斯的親密盟友，中國從未公開支持或批評過俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭，但同時在面對西方制裁俄羅斯時一再表示支持莫斯科。

有消息稱王毅訪問莫斯科或為中國國家主席習近平稍晚訪問俄羅斯鋪路。