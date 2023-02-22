白髮抗議運動：武漢傳逮捕多人

中國/白紙抗議/白髮抗議

武漢居民上周三自發舉行大規模示威，抗議當地政府的“醫療新政”加重他們的負擔。據當地居民披露，過去一周，武漢警方在各社區排查在示威現場喊口號的抗議者，目前確認有5人被捕，其中包括新冠肺炎死者家屬張海。

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據自由亞洲今天報道稱，武漢白髮運動多人陸續被捕，張海遭警跨省抓回武漢。

2月8日以及15日，武漢連續爆發上萬人的示威活動，示威者在集會地點中山公園門外高唱《國際歌》和《團結就是力量》，要求政府撤回2月1日正式實施的所謂醫療新政。雖然公安未採取武力驅散行動。但是武漢多位居民本周三（22日）告訴自由亞洲電台，警察正在排查參與示威遊行的活躍分子，一周內已有張海等5人被捕。

武漢一位因“個人安全”理由，不願公開全名的張女士對本台說：“涉白髮運動被抓的5個人，其中之一是張海。據說他是在深圳被抓的，罪名還不清楚。另外抓了一個23歲左右的年輕人，男性，他因為與一些老人唱《國際歌》，另外還有一位出租車司機舒力，男性，於20日左右被抓，他是因為到現場聲援。”

據該報道，5名示威人士被捕，恐有更多姓名不詳被捕者。

今年2月8日，武漢上萬名退休人員聚集在市政府門前請願，要求政府官員公開解釋為什麼將每月兩百六十多元的醫藥補貼，降至數十元。而且居民看病超過七百元醫療費方可報銷其餘部分，集會要求官方撤回新的醫保措施。次日，官員解釋稱，長遠來講，患大病的人可以得到政府更多的補貼，居民拒絕了政府的說法。15日武漢退休人員和居民再次向政府示威。其後，當局開始抓捕示威者。

中國其他地區近日也發生老年人示威，抗議縮減醫藥補貼等政策。