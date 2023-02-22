與美國對峙加劇中 政治局會議習近平再呼實現技術自力更生

中國/科技

中國國家主席習近平表示，中國必須自下而上解決關鍵技術領域的問題。中國正在應對越來越多的主要是美國對先進技術的出口管制。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天引述中國官方媒體消息稱，中國習近平呼籲在美國緊張局勢中實現技術自力更生。習近平周二在執政的中國共產黨最高決策機構之一的 24 人政治局的一次研究會議上表示，中國需要加強科學技術基礎研究，才能實現自力更生和全球科技強國。

據新華社援引習近平的話說，“應對國際科技競爭，實現高水平的自立自強，我們迫切需要加強基礎研究，從源頭上解決關鍵技術問題。”

路透社稱，習近平發出這一呼籲之際，中國多年來努力縮小與美國及其盟國在先進半導體技術方面的差距，但中國面臨越來越大的阻力。

據媒體消息，1 月，日本和荷蘭同意遵守美國政府於 2022 年 10 月宣布的針對中國芯片行業的出口限制。美國最初的制裁針對的是中國購買先進的人工智能 (AI) 計算芯片，以及芯片工廠可用於生產尖端計算芯片的設備。

據新華社稱，習近平周二還表示，有必要培養中國的頂尖科技人才隊伍。早前，習近平在 2021 年的一次演講中表示，到 2035 年，中國“應該在技術方面躋身世界領先國家之列。建設成技術實力和高素質人才隊伍。