香港財赤躍至1400億 下年度續有544億赤字 減「派糖」 料GDP反彈到3.5%至5.5%

香港/經濟

受疫情打擊，香港地價和印花稅收入大減，以致本財政年度將錄得1398億港元(下同，折算約167億歐元)的赤字，是原來預算的2.5倍，成為歷史第二高的財赤；展望來年，雖然香港已走在復常路上，本地經濟增長亦從收縮反彈至增長3.5%至5.5%，使收入增加，但預計仍會出現544億元赤字，而財政儲備亦將降至7629億元，相等於12個月政府開支。財政司長陳茂波預計，要到2024/25財政年度，香港財政預算才有望恢復盈餘。

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財政司司長陳茂波今(22日)早發表李家超班子第一份財政預算案，指由於與經濟正在增長的中國內地恢復通關，香港經濟預計將「明顯反彈」，由去年經濟收縮3.5%大幅反彈至預算今年經濟增長3.5%至5.5%，高於國基會預測的2.9%全球經濟增長率；另外，香港同期的基本通脹率亦將升至2.5%，按年升幅為0.8個百分點。

上述經濟增長是經過港府大幅增加對中小企支援和繼續俗稱「派糖」的市民經濟支援而來，但「甜度」有所減少，例如連續第三年向六百多萬市民派發的消費劵金額已減半至5000元，薪俸稅寬減以6000元為上限等，使一次性紓緩措施的總金額降至約600億。陳茂波形容，這是一種「中間偏松」的財政姿態，為香港復常加固。

他預期，由4月開始的2023/24財政年度的經常開支將微升3.3%至5602億，而包括防疫措施的非經常開支則大幅下降53%至693億元，政府整體開支將會下降6%至7610億元。與新增的24億元額外足球博彩稅丶增加逾三成煙草稅後所得的10億元，以及預期大增約兩成的賣地收入，下個財政年度的總收入預計增至6424億，再加上650億元的政府債劵，使下年度的赤字減至544億元。

在赤字預算下，香港的財政儲備會由本年度的8173億進一步下降至2023/24財政年度的7629億，相等於十二個月的政府開支。陳茂波強調，目前的財政儲備水平穩健。

展望未來五年的中長期預測，港府預計香港的經濟活動會繼續從疫情中復常而實現「追趕式增長」，2024至27年間的年均GDP為3.7%，高於疫情前十年的2.8%趨勢增長；基本通脹率預計為平均每年2.5%。總計下來，他相信，綜合帳目在計及發行債券所得及還款後，除了下個財政年度錄得赤字外，餘下四個年度均可達致盈餘。

他又預計，截至2028年3月底，香港財政儲備會回升至9837億元，相當於本地生產總值的25.6%，或約等於十四個月的政府開支。

有關預算案仍有待立法會通過，但以「完善」選舉制度後選出丶幾乎全由建制派人士組成的立法會，通過幾無懸念。