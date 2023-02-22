7名三星前僱員向中國泄露機密芯片技術被判有罪入獄

韓國/中國/三星

韓國一家法院裁定三星電子一家子公司的七名前僱員犯有非法獲取並向中國企業轉移半導體相關技術的罪行。據華爾街日報今天認為，這一案件凸顯出各國日益加強為保護其芯片技術所做的努力。

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據該報報道稱，向中國泄露機密芯片技術，三星七名前僱員被判入獄。

上述指控的細節於周一公布，目前美國正在全面限制向中國出口先進芯片和芯片製造設備，以防止美國技術被用於提升北京方面的軍事實力。

長期以來，各國將半導體和全球芯片供應鏈中不可或缺的公司視為國家安全相關事項，隨着美國推動盟國加入其行動，這些努力變得更加重要。荷蘭和台灣也出現了涉及芯片行業主要參與者的盜竊指控。

該報道稱，中國在生產先進製程半導體方面較台灣、韓國和美國落後多年，而美國的出口限制使中國的芯片行業缺乏趕超先進所需的必要外國技術和人才。

中國已花費數以十億計資金打造本國的半導體公司。